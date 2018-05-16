安排與連戰2次會面？丁守中笑：又不是求婚

2018年05月16日 10:58 中時 陳燕珩

國民黨台北市長參選人丁守中近期頻拜訪黨內大老，昨正式拜會前黨主席連戰請益，由於2014年丁與連勝文市長初選廝殺激烈，雙方撕破臉，兩人互動備受關注。丁守中今表示，昨天與連戰談得很愉快，在基層也常碰到連勝文，被問及會不會安排第2次拜會？他笑說，「又不是求婚」。

丁守中今上午幫市議員擬參選人耿葳站台，一起健身作運動，被問及昨天跟連戰談些什麼？他表示，主要是講都市更新，大家認為台北城市太老舊，跟亞太、東南亞和大陸二線城市相比，相對落後很多，未來一定要讓市民居住更安全，大力推動都更。

被問及連戰是否承諾幫忙輔選？丁守中說，連戰負責台北輔選，現在還沒談到這部分，黨內還在規劃，有必要會請他們幫忙。至於會不會安排2次會面？丁笑說，他與連戰經常見面，昨天也談得很愉快，「要第2次嗎？又不是求婚。」

外界也關心4年前初選對手連勝文是否會幫忙造勢掃街？丁守中說，他們在基層常碰到，「勝文是很好的朋友」，到時候會規劃相關活動。目前就是勤跑基層，去拜訪社區、里長，也向議員和立委請益，提出好的公共政策，爭取市民支持。

由於丁守中昨陪同議員擬參選人李柏毅踢足球，今又擔任耿葳的健身客座教練，被問及是否要打「健康牌」？丁守中說，只是應參選人需求安排，不過他確實很熱愛運動，平時就在爬山、種田、健身，今天作核心肌群運動，也是在對外展現，他很堅持核心價值，不像柯文哲搖擺不定、政治破產。

(中時 )