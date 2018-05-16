陸媒：若台獨恣意妄為 國台辦：軍演和繞島為強烈警告

2018年05月16日 10:53 中時電子報 喻華德

中國大陸國台辦今日舉行例行記者會，深圳衛視記者記者詢問，之前國台辦發言人曾經表示，如果台獨勢力繼續恣意妄為，大陸將會進一步採取行動。最近解放軍空軍實施了「雙向繞飛台島」的巡航，實現了繞島巡航模式的新突破，這是否是發言人所說的進一步行動之一。另外，結合蔡英文及民進黨當局最近的言行，大陸未來是否還會採取包括繞島在內的進一步的行動？。

國台辦發言人安峰山回覆，發言人馬曉光先生在上次記者會時已經明確表示，解放軍軍演和空軍繞島飛行，傳達的資訊是十分清晰和明確的，就是「針對台獨」分裂勢力及其活動所做出的強烈警告，展現了我們維護國家主權和領土完整的決心和能力。我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，維護國家主權和領土完整，遏制任何形式的台獨分裂活動。台獨是沒有任何出路的。

聯合報記者提問關於泉州軍演、軍機繞台和多明尼加與中華民國斷交，中國大陸是不是針對賴清德的「務實台獨」而採取的行動，而不是針對蔡英文所說「賴清德是要強調務實的那一面，並不是心存惡意或其他想法，他就是一個蠻誠實的人。」第二個問題是關於兩岸領導人會面，蔡英文說，可以仿照朝韓，兩岸坐下來好好溝通。

安峰山回覆，第一個問題與前面的問題相同。關於第二個問題，實際上從1949年以來，雖然海峽兩岸尚未統一，但是大陸和臺灣同屬一個中國這個事實從未改變，也不可能改變。而從2008年到2016年這8年期間，在「九二共識」的基礎上，兩岸關係也實現了和平發展。這些就是兩岸關係的現狀。而民進黨當局上臺以來，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，放任縱容「去中國化」和「漸進台獨」活動，同時阻撓和干擾兩岸交流合作，製造兩岸對立，破壞了兩岸得來不易的和平發展局面和成果，損害了兩岸同胞的利益，致使兩岸關係出現了倒退。賴清德的台獨言論進一步對台海的和平穩定進行了公然挑釁，所以當前兩岸關係倒退的責任完全是在臺灣當局。

至於第三個問題，我們一直講，大陸和臺灣同屬一個中國，臺灣問題純屬中國的內政，這和朝韓問題的性質是截然不同的。而且大家也看到，從2008年到2016年，兩岸雙方在堅持一個中國原則的「九二共識」、反對台獨的基礎上，在兩岸雙方和兩岸同胞的共同努力下，在兩岸關係和平發展的大背景下，實際上兩岸在2015年11月7日已經實現了兩岸領導人的歷史性會晤。由於民進黨當局上臺以來，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，從而導致了兩岸關係的倒退，所以我們說責任在民進黨當局。

(中時電子報)