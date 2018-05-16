端午節焢土窯 屏東崁頂體驗不同佳節味

崁頂鄉端午節將舉辦「親子焢土窯」活動，讓古早味延續下去，也讓孩子體驗早期農村生活以及收成的喜悅。（潘建志翻攝）

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端午節將至，屏東崁頂鄉舉辦2018端午節「崁頂粽情傳千里」暨珍惜水資源宣導活動，6月16日將在崁頂鄉複合式運動公園舉行。去年報名秒殺額滿、深受好評的「親子焢土窯」今年也將延續舉辦，讓古早味延續下去，也讓孩子體驗早期農村生活以及收成的喜悅。

屏東縣崁頂鄉去年舉辦端午節活動成功吸引千人參與，廣受好評。今年推出豪華升級版活動內容，除了要吸引崁頂鄉鄉民外，更希望能吸引鄰近鄉鎮甚至是高雄的民眾。「親子焢土窯」活動8至10人即可組成一窯，每窯附贈地瓜、雞蛋，崁頂鄉民免費報名參加，非崁頂鄉民報名，每窯200元材料清潔費。

另外前年開始利用大型充氣龍舟舉辦的陸地龍舟賽，有別於其他地方的水上划龍舟，今年更將競賽升級成「趣味陸地龍舟鐵人三項」獎金爭奪戰，除了延續往年的陸地龍舟賽外，更增加兩項趣味競賽，不僅增添趣味性，參加者年齡層也不受限。

主辦單位表示，不同以往陸地龍舟青壯年勝出機率較大，這次比賽三分靠體力七分靠運氣，不受年齡限制、老少咸宜，所有年齡層民眾都能參與。除了前5名依序有5000至1000元獎金外，趣味獎項共8項，歡迎各年齡層民眾一同參賽。

這次崁頂鄉公所也邀請知名「何爺爺跳跳屋移動滑水氣墊樂園」共襄盛舉，現場有打卡送好禮，免費粽子品嚐會等好康，歡迎大家今年端午節一起揪團到崁頂歡度不一樣的端午節。親子焢土窯、趣味陸地龍舟鐵人三項名額有限，報名額滿為止，詳情可上「崁頂鄉公所」臉書粉絲專頁。

(中時 )

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