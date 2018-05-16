臥床也能洗澡！江承蔚研發「身體清洗裝置」盼助病患

2018年05月16日 11:15 中時 林欣儀

有感於生病住院者要洗澡很不方便，明道中學江承蔚特別設計可在床上洗澡的「身體清洗裝置」，參加馬來西亞ITEX國際發明創新科技展奪下銀牌與特別獎。校方指出，該校今年共奪下4金、7銀、3銅及6面特別獎，其中，「刮式排水孔蓋」更吸引廠商關注。

拿起宛如蓮蓬頭般的洗澡裝置，直接放在人體各部位，蓮蓬頭內噴出的水在清洗身體後，會直接流入裝置在側邊的另一個管子內，可協助病患在床上洗澡、又不會弄濕病床。就讀明道中學資訊科一年級的江承蔚說，曾經遭遇過自己的外婆住院，想洗個澡都覺得很不方便，才決定研發這項裝置。

其實，江承蔚從小學六年級就開始發明，細數他研發的作品包括有校正音準的麥克風、輪椅動力輔助裝置等，他笑說，能透過發想解決人類生活上遭遇的各種困難，感覺很快樂，而這項「身體清洗裝置」已取得新型專利，未來盼結合APP，讓操作更便利。

就讀明道中學美工科二年級的陳泓羽、廖俐淇等人則研發「刮式排水孔蓋」，他們說，因感覺排水孔蓋上常累積許多毛髮，想清理又不方便，才設計這項作品，目前已有新加坡商人來洽談購買專利。

2018馬來西亞ITEX國際發明創新科技展日前落幕，共吸引來自世界20個國家、上千件作品參展，台灣地區有5所國中、12所高中及11所大學、5家廠商參賽。

(中時 )