學者籲無色覺醒 陸國台辦：盼兩岸民眾一起推動和平發展

2018年05月16日 11:17 中時 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

近日有許多學者呼籲，台灣民眾應展開「無色」覺醒來打破既有的「藍綠」惡鬥。大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會中表示，大陸方面注意到此一現象，也希望台灣民眾和大陸一起推進兩岸關係的和平發展。

台北市長柯文哲10日表示，他所主張的「兩岸一家親」基調不會改變，但是他也指出，台灣社會被6％藍綠色彩明顯的人所綁架；近日也有許多學者呼籲，其餘94％的沈默多數民眾必須覺醒，用無色覺醒來打破藍綠惡鬥思維。

安峰山對此表示，大陸方面注意到了這個現象，對於台灣民眾在面對當前島內政局的亂象和兩岸關係複雜嚴峻的局面所進行的思考和所採取的行動，大陸不作評論。

不過，面對這94％無色覺醒的民眾，大陸方面會用什麼樣的方法來爭取他們的認同？安峰山表示，就兩岸關係而言，大陸的對台大政方針是明確和一貫的，大陸推進兩岸關係和平發展和推進和平統一，目的是為了增進兩岸同胞的利益和福祉。

安峰山說，台灣媒體過去在提到兩岸關係的時候，經常引用太陽和北風的故事。日久見人心，大陸這些年的發展進步，和大陸一直以來推出的有利於兩岸同胞的這些政策措施，讓越來越多的台灣民眾感受到了大陸對台灣同胞的真情實意，也感受到兩岸關係和平發展和兩岸各領域交流與合作，是對台灣老百姓有好處的。

安峰山表示，台灣民眾同時也認識到，大陸的發展進步，對台灣來說實際上是機遇，不是威脅，更不是挑戰。而真正對台灣同胞的利益和福祉造成威脅和挑戰的，是「台獨」分裂活動。因此大陸採取任何必要的措施，去反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，目的是為了防止台灣同胞的切身利益受到損害。

安峰山說，在面對當前的兩岸關係發展，會有越來越多的台灣同胞慢慢覺醒，會明白這些道理，能夠跟大陸同胞一道，共同去推進兩岸的交流合作和兩岸關係的和平發展。

(中時 )