NBA》詹皇大三元無力回天 騎士遭綠衫軍逆轉0比2

2018年05月16日 11:16 中時電子報 黃邱倫

騎士今天在客場持續挑戰塞爾提克，詹姆斯雖然在第一節就狂暴的攻下21分，整場比賽42分、10籃板、12助攻的「大三元」漂亮成績單，可惜孤臣無力可回天，綠衫軍靠著第三節的36比22攻是逆轉戰局，最終107比94拿下勝利，東區決賽2比0領先。

騎士在這場比賽變陣，由崔斯坦湯普生先發上場，而他也確實成功防守住敵軍大將荷福德的攻擊威脅，加上詹姆斯加強了進攻節奏，遠投近切無不得心順手，單節豪取21分，佔了球隊將近8成的攻勢，騎士27比23領先。

騎士在第二節持續攻城掠地，一度將領先差距擴大至雙位數，沒想到易籃再戰之後竟風雲變色，傑倫布朗、洛齊爾、馬可斯莫里斯等人都挺身而出，反觀騎士除了洛夫單節11分外，其他球員幾乎是在場上遊魂般，塞爾提克後來居上，而且在第四節取得兩位數領先。

最後3分多鐘JR史密斯在籃下推了荷福德一把，斯馬特向前理論，史密斯又動手推了斯馬特，裁判經過審視錄影帶後判了史密斯惡意犯規，他和斯馬特各1次技術犯規。

塞爾提克下半場59比39攻勢，先發五虎得分都上雙，徹底壓垮騎士最後一根稻草，在主場的兩場比賽都取得勝利，接下來將前往克里夫蘭進行第三、四場比賽。

傑倫布朗23分、7籃板、3助攻，洛齊爾18分、5籃板，荷福德15分、10籃板，莫里斯12分，塔圖與斯馬特各11分。

騎士整場投籃命中率優於塞爾提克，但攻勢過於集中在完成超級大三元的詹姆斯身上，最終在體力不繼的情況下只能俯首稱臣。洛夫22分、15籃板，柯佛11分。

(中時電子報)