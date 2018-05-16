MLB》達比修投4局下班？小熊教頭：他腳抽筋

2018年05月16日 11:25 中時電子報 蔡銘仁

效力小熊的達比修有日前因罹患流感，高掛免戰牌，今(16日)重返先發對戰勇士，投完前4局僅失1分，表現不俗，卻提前被換下場休息，小熊教練團的調度，讓人霧裡看花，賽後小熊總教練麥登(Joe Maddon)解釋，是因達比修腳有點抽筋，他們不想冒險，才選擇這麼做。

達比修捧6年1.26億美金大約轉戰小熊，不過至今的表現，完全不符身價；節制今天賽前，他先發投了6場，只有2場投超過5局，屢次在投到第5局時，就會大爆炸退場。達比修美國時間5月2日先發對洛磯，投4.1局失6分吞敗後，因罹患流感，被擺進10天傷兵名單。

此役前4局，達比修只被打3支零星安打，另有2保送、5K，唯一的失分是4下遭英西阿提(Ender Inciarte)轟陽春炮，用61球也還在控制範圍內。整體來看，達比修表現並不差，但5下投手丘上的投手，卻換成了左投M.蒙哥馬利(Mike Montgomery)。

小熊最後3比2贏球，提前換下達比修這個調度，讓人有些納悶。據《NBC Sports》記者安卓奇(Tony Andracki)報導，麥登解釋，是因為達比修腳有點抽筋，他們也不想冒險讓剛從傷兵名單回來的投手硬撐才這麼做。

(中時電子報)