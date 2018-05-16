蔡習會？國台辦：沒有共同的政治基礎

2018年05月16日 12:06 中時 藍孝威

藍孝威／北京報導

蔡英文總統日前受訪時表示，是有「九二會談」的事實存在，但是對「九二共識」不能讓步，同時呼籲兩岸借鑒南北韓峰會，舉行「蔡習會」坐下來好好談。大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會中表示，民進黨拒不承認九二共識，破壞了兩岸的共同政治基礎，從而導致兩岸關係的倒退，責任在民進黨當局。

安峰山表示，從2016年520以來，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸的共同政治基礎，放任縱容「去中國化」、「漸進台獨」，阻撓限制兩岸的交流合作，造成當前兩岸關係的緊張對立，責任在台灣方面，兩岸同胞對此都是堅決反對的。

安峰山說，面對當前兩岸關係複雜嚴峻的局面，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，會繼續努力推動兩岸關係和平發展和扎實推進祖國和平統一的進程。

至於蔡習會是否有可能舉行，安峰山強調，大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題純屬中國的內政，這和朝韓問題的性質是截然不同的。

安峰山表示，大家也看到，從2008年到2016年，兩岸雙方在堅持一個中國原則的「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，在兩岸雙方和兩岸同胞的共同努力下，在兩岸關係和平發展的大背景下，實際上兩岸在2015年11月7日已經實現了兩岸領導人的歷史性會晤。

安峰山說，由於民進黨當局上台以來，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，從而導致了兩岸關係的倒退，所以責任在民進黨當局。

(中時 )