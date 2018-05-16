安峰山：陸各省市陸續推進惠台措施

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／北京報導

大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人安峰山表示，「31條惠及台灣同胞措施」今年2月公布以後，大陸各地各部門也在繼續加大力度，推進落實。近日在江蘇、黑龍江、湖北都陸續公布相關措施。

安峰山表示，在徵信合作方面，大陸人民銀行徵信中心下屬的上海資信有限公司與台灣中華徵信所開展業務合作，聯合推出「台灣地區信用報告查詢系統」業務，該項業務為大陸金融機構提供企業和個人在台灣地區的信用記錄查詢服務，協助台資企業和台胞解決在大陸融資問題。

安峰山表示，在高新技術合作領域，江蘇省積極支持台資企業申報高新技術企業和省科技計劃項目，符合條件的江蘇省台資企業等同享受企業技術改造普惠性綜合獎補等政策。目前全省已有近700家台資企業被認定為高新技術企業，享受15％的企業所得稅優惠，2家台資企業先後獲得江蘇科技成果轉化專項資金支持，已批准支付資金共計人民幣950萬元。

安峰山表示，在政策補貼方面，黑龍江省2家台資食品企業同等享受省畜牧養殖「兩牛一豬」（奶牛、肉牛、生豬）政策補貼，分別獲得省市縣各種補貼2.26億元人民幣和9500萬元人民幣。

此外，截至4月20日，「31條措施」已在湖北省落地24條。在就業應聘方面，「31條」發佈後，湖北省加快實施「千崗迎台青」計劃，目前已有27個高校提供582個正式教師崗位，華工科技等一批省內重量級企業，以及在鄂經營的台資企業已提供2068個實習、就業崗位。

安峰山說，在台胞參與榮譽稱號評選方面，福建、山東、江蘇、湖北在今年「五一」期間表彰了一批台胞。福建省、山東省分別評選出5名和1名台灣同胞為2018年省級勞動模範，江蘇省授予1名台灣同胞「五一勞動榮譽獎章」。湖北省分別授予幾位台胞武漢市「三八紅旗手」稱號、2018年省勞動模範和2018年湖北青年「五四」獎章，另有多名台胞獲得市州一級各類榮譽表彰。

(中時 )

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