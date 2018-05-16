台灣來的葉采衢畢業致詞 創柏克萊大學150年紀錄

來自台灣的葉采衢，今天代表柏克萊大學工程學院全體碩士畢業生畢業致詞。（陽明大學提供）

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陽明大學醫學系畢業、即將從美國柏克萊大學取得碩士學位的葉采衢(發音同渠)，今天代表柏克萊大學工程學院全體碩士畢業生畢業致詞，可望成為該校工程學院150年創院以來，第一位來自台灣的畢業致詞代表。她也是柏克萊大學第一位台灣籍畢業致詞代表。

葉采衢在陽明大學取得醫學系學士後，赴柏克萊大學攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療。目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。

葉采衢今天她以「讓世界成為更好的地方」(make the world a better place)為題，在柏克萊分校發表演說。柏克萊分校於1868年創校，工程學院是早期創校學院之一，目前查無過去有台灣學生致詞紀錄，葉采衢可望成為第一位台灣籍的畢業致詞代表。

葉采衢是陽明大學「醫師科學家學程」培育出來的學生，該學程自2006年創立，讓醫學系的學生可以取得碩博士學位後，再完成臨床醫師訓練，同時具備博碩士與醫師資格，目的是讓醫學系的學生除了當醫師外，也能投入科學研究的行列，替台灣培育基礎科學的人才。

「醫師科學家學程」目前結合尹書田醫療財團法人每年捐助的2400萬獎學金，提供醫學系學生至海外攻讀學位、實習或短期進修。 截至目前為止，已有22位學生赴英美攻讀博碩士，這些學生未來無論是擔任臨床醫師，或是從事基礎科學研究，都是台灣生醫產業發展的生力軍。

葉采衢在大學的指導教授、陽明大學生化暨分子生物研究所副教授蔡有光表示，台灣優秀的醫師很多，但從事科學研究的人卻很少，是一件非常可惜的事情。他特別鼓勵對科學研究有興趣的學生可以攻讀博碩士，也可以給自己gap year的時間，思考自己未來的方向。

(中時 )

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