台北市三足鼎立對誰有利？柯建銘直言是「他」

2018年05月16日 12:25 中時 郭建伸

民進黨選對會今將決定是否繼續禮讓台北市長柯文哲，但因為長期綠營基層反彈，加上柯上週為「兩岸一家親說法」道歉惹議，外界揣測民進黨將傾向不禮讓。談及「三足鼎立」的選情是否對民進黨有利？民進黨團總召柯建銘今在廣播受訪直言，國民黨氣勢凝結，對參選人丁守中最好，坦言對民進黨、柯文哲的選情「都很艱難」。

柯建銘今在廣播上說，他不是選對會成員也沒跟選對會談過，但從現在的氛圍來看，今天會做最終指定；且上次選對會成員拜會柯文哲之後，差不多就知道已是「分手」的氛圍。

柯建銘說，月初選對會與柯文哲會面是接近正式訪問，大家都「ㄍ一ㄥ住」且互相摸底，但過程中柯讓選對會選對會覺得不在乎，「他（柯文哲）也不需要我們幫忙，如果不需要合作，咱們也不需要跟他說那些有的沒的。

主持人周玉蔻問，外界有說法稱不禮讓柯文哲是假的，到最後甚至可能採2014年兩階段模式？柯建銘說，現在這個氛圍，他不知道誰有能力操作這個問題，坦言分手情勢已定。

談及三足鼎立對誰有利？柯建銘坦言國民黨氣勢凝結，對丁守中有利，反而對民進黨、柯文哲都屬艱難。柯也說，民進黨沒有樂觀的本錢，台北市的選情對新北市、其他縣市會有影響，畢竟選戰是動態的。

周玉蔻追問，總統蔡英文是傾向禮讓嗎？柯建銘說，他從來沒問過，也不敢問。至於民進黨籍人士是否要撤出台北市府團隊？柯說，有可能，但那是後續問題，不禮讓的話才可能要去思考這些事。

(中時 )