大陸師範學院太佛系！超直白招聘文 讓台灣博士衝了

日前舉行的台灣博士上海大學交流會，吸引50名台灣博士與15所當地大學的人事主管面談。（資料照/中央社)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

大陸興義民族師範學院日前因為一篇「招賢納士」招聘文引起廣大迴響，被封為〝佛系學院〞，由於招聘文章內容超直白，坦白「學校很一般很一般」、「不是雙一流」、「待遇一般」被網友稱為〝最實誠招聘〞。在網路推波助瀾下，不但成功吸引了北京大學、浙江大學等高校博士的目光，連台灣博士也飛奔而去。

這所地處貴州省黔西南州，雲南、廣西、貴州三省份交界地區的內陸師範學院，在《招賢納士｜興義民族師範學院招聘語言學博士》的招聘文中寫道：「首先坦白，學校很一般很一般…交通情況暫時不高速，只有飛機到達全國各大城市…人才引進政策待遇一般…評職稱容易…工作壓力不大，沒有科研要求…您只想好好上課那就上課，當個好老師也行…牛肉便宜35元，一斤現宰現殺不注水。其他沒了。」

沒想到招聘啟事發佈後，被網友稱讚〝接地氣〞，因而被稱為「最誠實招聘啟事」。根據澎湃新聞報導，興義民族師範學院文學與傳播學院院長雷勵也因為發布了「最誠實招聘啟事」，而被稱為「佛系院長」，他在接受訪問時說，招聘啟事發佈後，諮詢電話接不完，其中不乏來自北大、浙大、電子科大、雲大等一流高校的博士，其中還包括一名台灣博士。

雷勵指出，他已經面試了多名前來應聘的博士，其中不乏北大、復旦、山大等名校畢業生，接下來還有來自台灣中央大學的博士面試。

由於招聘文強調「興義民族師範學院是個不會出現『過勞史』的工作單位，而且您想做學問就可以快快樂樂做學問，只問耕耘不求收穫，總結起來，就是興義是個適合養老的地方」，學校不但做到了「坦誠相待」，還成功吸引大批人才注意；對比台灣近年來過勞、超時、低薪問題不斷，政府拿不出具體方針，只會幹話連連，難怪連台灣博士都想逃了。

(中時電子報)

低薪怒！賴神深夜發臉書被譙翻「只適合講幹話」
台灣來的葉采衢畢業致詞 創柏克… 砍荔枝森林蓋社會住宅 北屯居民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。