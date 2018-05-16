大陸師範學院太佛系！超直白招聘文 讓台灣博士衝了

2018年05月16日 11:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

大陸興義民族師範學院日前因為一篇「招賢納士」招聘文引起廣大迴響，被封為〝佛系學院〞，由於招聘文章內容超直白，坦白「學校很一般很一般」、「不是雙一流」、「待遇一般」被網友稱為〝最實誠招聘〞。在網路推波助瀾下，不但成功吸引了北京大學、浙江大學等高校博士的目光，連台灣博士也飛奔而去。

這所地處貴州省黔西南州，雲南、廣西、貴州三省份交界地區的內陸師範學院，在《招賢納士｜興義民族師範學院招聘語言學博士》的招聘文中寫道：「首先坦白，學校很一般很一般…交通情況暫時不高速，只有飛機到達全國各大城市…人才引進政策待遇一般…評職稱容易…工作壓力不大，沒有科研要求…您只想好好上課那就上課，當個好老師也行…牛肉便宜35元，一斤現宰現殺不注水。其他沒了。」

沒想到招聘啟事發佈後，被網友稱讚〝接地氣〞，因而被稱為「最誠實招聘啟事」。根據澎湃新聞報導，興義民族師範學院文學與傳播學院院長雷勵也因為發布了「最誠實招聘啟事」，而被稱為「佛系院長」，他在接受訪問時說，招聘啟事發佈後，諮詢電話接不完，其中不乏來自北大、浙大、電子科大、雲大等一流高校的博士，其中還包括一名台灣博士。

雷勵指出，他已經面試了多名前來應聘的博士，其中不乏北大、復旦、山大等名校畢業生，接下來還有來自台灣中央大學的博士面試。

由於招聘文強調「興義民族師範學院是個不會出現『過勞史』的工作單位，而且您想做學問就可以快快樂樂做學問，只問耕耘不求收穫，總結起來，就是興義是個適合養老的地方」，學校不但做到了「坦誠相待」，還成功吸引大批人才注意；對比台灣近年來過勞、超時、低薪問題不斷，政府拿不出具體方針，只會幹話連連，難怪連台灣博士都想逃了。

(中時電子報)