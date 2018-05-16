砍荔枝森林蓋社會住宅 北屯居民怒吼

2018年05月16日 11:55 中時 馮惠宜

當地三光里居民也將象徵果樹森林的小肺卡掛在鐵絲圍籠上。（馮惠宜攝）

環保人士指出，此處約有87顆樹齡約百年的果樹，趁此機會帶著小朋友一起進入園區參觀，期盼能留下果樹。（馮惠宜攝）

台中市政府將在北屯區北平路口興建社會住宅，由於當地有87顆樹齡近百年的果樹，台中市護樹協會、荒野保護協會等環保團體為讓老樹可以就地保留，16日號召當地里民、環保人士近百人齊集荔枝園前，疾呼搶救北屯小肺、規畫定案前先舉辦公聽會，依民眾意見調整規畫。

對於當地居民訴求，台中市住宅處表示，北屯區東山段預計興建超過330戶社會住宅，目前規畫設計中，基地內原有87棵樹木，為與環境融合，將以原地保留、移出另地養護再移回基地、另地永久移植、新植等4種方式，以立體化複層植栽設計妥善照顧。竣工後基地內植栽總數將達101棵，比現有棵數更多，也更多元。

近百名三光里民、環保人士16日齊集北屯路中廣舊址果樹園前，高呼「保留北屯小肺」、「搶救百年果樹森林」，並拿起象徵果樹森林的小肺卡，掛在大門圍籠鐵絲網上，向台中市政府表達留下老樹群的訴求。

台灣護樹協會協行長林裕翔指出，經再三確認此地87顆果樹早在日據時代就存在，符合台中市樹木保護自治條例受保護樹木；而台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲怒批，台中市政府違法失職，未對轄區內受保護樹木做全面盤查，要求市府依法行政，否則此地一旦興建社會社宅，抽光地下水，老樹勢必無法存活。

大地心環境保護協會執行長徐宛鈴指出，經向市府查證，都發局已計畫將此地87顆樹木移走興建331戶社會住宅，只剩10顆原地保留，都發局計畫7月開工，卻未先告知讓當地居民，他們要求，此社會住宅動工前且設計規畫定案前應於當地召開公聽會，提供充分資訊讓民眾參加，也期盼規畫時納入老樹就地保留。

(中時 )