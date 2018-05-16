砍荔枝森林蓋社會住宅 北屯居民怒吼

環保人士於台中市北屯區北屯路中廣舊址前疾呼保留百年荔枝園的訴求。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
當地三光里居民也將象徵果樹森林的小肺卡掛在鐵絲圍籠上。（馮惠宜攝）
環保人士指出，此處約有87顆樹齡約百年的果樹，趁此機會帶著小朋友一起進入園區參觀，期盼能留下果樹。（馮惠宜攝）

台中市政府將在北屯區北平路口興建社會住宅，由於當地有87顆樹齡近百年的果樹，台中市護樹協會、荒野保護協會等環保團體為讓老樹可以就地保留，16日號召當地里民、環保人士近百人齊集荔枝園前，疾呼搶救北屯小肺、規畫定案前先舉辦公聽會，依民眾意見調整規畫。

對於當地居民訴求，台中市住宅處表示，北屯區東山段預計興建超過330戶社會住宅，目前規畫設計中，基地內原有87棵樹木，為與環境融合，將以原地保留、移出另地養護再移回基地、另地永久移植、新植等4種方式，以立體化複層植栽設計妥善照顧。竣工後基地內植栽總數將達101棵，比現有棵數更多，也更多元。

近百名三光里民、環保人士16日齊集北屯路中廣舊址果樹園前，高呼「保留北屯小肺」、「搶救百年果樹森林」，並拿起象徵果樹森林的小肺卡，掛在大門圍籠鐵絲網上，向台中市政府表達留下老樹群的訴求。

台灣護樹協會協行長林裕翔指出，經再三確認此地87顆果樹早在日據時代就存在，符合台中市樹木保護自治條例受保護樹木；而台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲怒批，台中市政府違法失職，未對轄區內受保護樹木做全面盤查，要求市府依法行政，否則此地一旦興建社會社宅，抽光地下水，老樹勢必無法存活。

大地心環境保護協會執行長徐宛鈴指出，經向市府查證，都發局已計畫將此地87顆樹木移走興建331戶社會住宅，只剩10顆原地保留，都發局計畫7月開工，卻未先告知讓當地居民，他們要求，此社會住宅動工前且設計規畫定案前應於當地召開公聽會，提供充分資訊讓民眾參加，也期盼規畫時納入老樹就地保留。

(中時 )

大陸師範學院太佛系！超直白招聘… 《全台最速報》大學生賦稅人權PK…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。