想遠離精神疾病？ 英專家：晚上10點後關手機！

2018年05月16日 11:51 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，隨著網路、科技和手機愈來愈方便，也讓人們的生活和休息時間拖到更晚，但卻不知不覺地讓科技「殘害」了我們的身體。

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）研究團隊發現，晚間使用手機時，所發出的藍光會讓人們的腦袋錯亂，誤以為仍處在白天時間，造成我們生理時鐘混亂，更嚴重會引發精神疾病。所以科學家們建議，呼籲人們晚間10點之後放下手機，並保持愉快的心情，才能讓你我的身心更加健康。

研究團隊在蒐集了9萬多筆的訪視資料後發現，「夜貓族」或在晚間缺乏休息的人群中，比正常作息的人群，在誘發抑鬱症、躁狂症（bipolar disorder）和情緒低落的機率會大幅飆升。精神醫學教授丹尼爾史密斯（Daniel Smith）表示，不遵照正常生理時間生活的人們，除了有多種疾病的威脅，也可能陷入嚴重的孤獨感和情緒不穩狀態。

史密斯建議大眾，想要避免疾病找上身，「你可以在晚間10點後關閉手機，避免讓光線誤導你的頭腦。但我們也知道，這個要求對許多人而言，在家庭因素和迫於生計下，是不可能的任務。」他也提醒，長期處於夜晚工作的人，要小心自己比其他人更高的癌症、心臟疾病和肥胖（obesity）的誘發率，避免讓身體陷入更大的傷害。

(中時電子報)