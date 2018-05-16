《全台最速報》大學生賦稅人權PK賽談稅災

2018年05月16日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎大學生賦稅人權PK賽談稅災

中華人權協會、法稅改革聯盟及中華民國記帳士公會全聯會於5月12日舉辦「2018賦稅人權校園PK賽」，當天共有來自全國各地16所大學、27個系所的學生報名參加。學生們談到各種烏龍案例如補習班沒買成卻被追稅二十多年等等例，引起不少共鳴，連主持人、評審團跟現場學者專家也有多人曾經歷稅災。

◎任蘇貞昌競選主委 羅智強告陳菊圖利.貪汙

前總統府副祕書長羅智強，7年前由總統府發言人轉任馬英九辦公室副執行長，被民進黨團提告貪汙，結果同樣領有公務員薪資的總統府祕書長陳菊，也接任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委，認為陳涉嫌圖利自己並掏空國庫，16日上午到台北地檢署告發陳菊涉嫌圖利罪、貪汙罪。

◎民進黨攤牌倒數 柯文哲要走出「藍綠包圍」

民進黨今開選對會，預料台北市長自提人選成定局，柯今早受訪時感嘆，台灣都在用意識形態檢驗自己同胞，民進黨如果純粹理性思考，當然知道台北市選舉最大利益化（指禮讓柯），可是還是很難這樣做。但柯文哲也強調，如果這次藍綠都推候選人，那他就要「走出藍綠包圍」。

◎高雄驚悚擄人虐打 重傷男子遭丟包火葬場獲救

高雄16日凌晨發生擄人凌虐重傷案件，46歲陳姓男子凌晨在新興區酒店遭多人押走，被毆打成重傷，再棄置殯儀館火葬場後方，被害人四肢骨折、後腦遭重擊略微凹陷，身上多處撕裂傷，經送醫救治後已無生命危險，警方已掌握涉案車輛，正全面緝凶。

(中時電子報)