陸收集台獨份子名單？國台辦：凡走過必留下痕跡

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中時
／北京報導

日前有大陸媒體刊文建議發佈「台獨」分子名單，依法予以懲戒，對其中表現極其惡劣的還要進行全球通緝，大陸有關部門已經開始著手收集這份名單。大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會中沒有直接證實，但意有所指的說，「凡走過必留痕跡」。

安峰山表示，兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。「台獨」是一條走不通的死胡同，只會給台灣同胞帶來災難。凡走過必留痕跡，「台獨」分子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。任何執迷不悟、頑固的「台獨」分子，都必將受到人民的譴責和歷史的懲罰。

而最近大陸解放軍空軍實施了雙向繞飛台灣的巡航，實現了繞島巡航模式的新突破，針對台獨勢力，大陸未來是否還會採取包括繞島在內的進一步的行動？

安峰山表示，解放軍軍演和空軍繞島飛行，傳達的信息是十分清晰和明確的，就是針對「台獨」分裂勢力及其活動所做出的強烈警告，展現了大陸維護國家主權和領土完整的決心和能力。

安峰山強調，大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，維護國家主權和領土完整，遏制任何形式的「台獨」分裂活動。「台獨」是沒有任何出路的。

此外，針對行政院長賴清德日前強調自己是「務實台獨工作者」，安峰山表示，賴清德的「台獨」言論進一步對台海的和平穩定進行了公然挑釁，所以當前兩岸關係倒退的責任完全是在台灣當局。

(中時 )

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