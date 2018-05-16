高中職學習區完全免試入學放榜 錄取率88.7％

2018年05月16日 11:57 中時 林志成

今年高中職學習區完全免試入學今天放榜，總計有4822人報考，除仁愛高農之招生數據需於撕榜後另計外，其餘各校之報名學生總計有4770人，錄取人數計有4229人，總錄取率為88.7％。

教育部表示，今年試辦完全免試入學之高中職，單點型學校有11校，區域型計有基隆區、南投一區、高市六區、屏東二區、臺東區、連江縣及澎湖區等7區域38校，總計49所公、私立學校參與，其入學方式除延續106學年採行之單一學校單一科別志願、放榜分發外，並首度在南投仁愛高農採行單校多群科志願選填方式，於今日辦理現場撕榜分發作業。

為逐步實現十二年國民基本教育「全面免試，就近入學」的目標及理想，教育部107學年度擴大試辦高級中等學校完全免試入學，除延續106學年度辦理之單點型態外，並擴大試辦區域型態完全免試入學。

學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；如報名人數大於各校核定招收學習區完全免試入學人數者，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取之，如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5％為原則。

教育部說，參加完全免試入學學生雖不採計會考成績，惟國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此，完免入學學生與所有國中應屆畢業生一樣都應該參加國中教育會考。

教育部期望藉由學習區完全免試入學方式，減輕國中畢業生的升學壓力，讓天賦能力得以自由開展，期使每個孩子能依自己興趣性向繼續學習;此外，同時深化區域內高中職及國中的縱向課程連結，形成中等學校學習區，結合所在社區資源強化辦學特色，導引國中生就近入學。

教育部提醒錄取之學生，可在報到前善加利用學校網站之招生宣導專區查詢或到校實地參訪，方便學生對學校課程特色、未來進路有更進一步的認識，且於6月13日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。

(中時 )