美媒：解放軍靠近台海擴建空軍基地 新建24座機堡

2018年05月16日 12:17 中時 楊家鑫

美國《防務新聞》網站15日報導稱，中國正在沿海地區擴建空軍機場、增設基礎設施，新建專案主要包括24座機堡、跑道和其他建築工程。下一步可能將在靠近台海的前沿地域永久性部署先進戰機，以提升中國空軍在台灣和釣魚島附近空域的行動和威懾能力。

大陸《環球時報》引述美國《防務新聞》15日報導指出，上月拍攝的衛星圖片顯示，福建霞浦附近的空軍機場擴建工程即將完工，新建專案主要包括24座機堡、跑道和其他建築工程。每座新機堡長約100英尺（約合30公尺）、寬60英尺，足以容納中國空軍的蘇-30/35和殲-11/15/16等重型先進戰機。從該基地建築群附近區域正在進行的清理工作看，下一步可能還將擴建更多的軍事設施。

報導稱，正在擴建的機場地理位置特殊，位於非常靠近亞太軍事敏感區域的前沿地域。距離台北僅160英里（約合257公里），距離釣魚島225英里，而日本空自距離釣魚島最近的沖繩那霸機場，直線距離也在260英里左右。該機場自2012年建成投入使用以來，可臨時部署12架空軍戰機，主要用於輪換停駐蘇-30和殲-11等重型戰機。

報導推測，大量擴建機堡，或許意味著中國空軍將把該機場升格為前沿空軍基地，在此永久性部署戰機飛行團或飛行旅。從該機場新建機堡的分散式佈局看，明顯有別於中國空軍軍用機場機堡的常規直線式佈局，可能是戰時防空襲摧毀的特殊設計。

《環球時報》引述上海社科院亞太安全問題專家崔榮偉指出，軍事力量是維護國家安全的保底手段。無論是擴建軍用機場還是繞島飛行演練，都是正常的防務建設與訓練，提升的是中國軍隊遠距離戰略投送能力，顯示的是維護國家主權和領土完整的決心。

(中時 )