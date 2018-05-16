惡劣！黑狗兄被貨車拖著遛沿路飆血　飼主竟嗆「不能運動喔！」

2018年05月16日 12:32 中時 張穎齊

黑狗兄被貨車惡劣拖行，四肢受傷流血，模樣十分可憐。（張穎齊翻攝）

黑狗兄被貨車拖行，四肢流血，目擊民眾質問女飼主，對方竟說「狗原本就這麼喘」。（張穎齊翻攝）

黑狗兄被貨車惡劣拖行，四肢受傷流血，沿路還布滿血跡。（張穎齊翻攝）

蘇姓男飼主開車遛狗被攔下後，竟還對蔡姓男大生嗆「不能帶狗運動喔？」。（張穎齊翻攝）

惡劣虐狗！昨（15）日晚間6時許，1名蔡姓男大生目睹1隻黑色狗狗，被1台貨車綁著鐵鍊拖了2、300公尺，導致狗狗四肢流血，沿路都布滿血跡，怎料蘇姓男飼主被蔡生攔下後，竟還回嗆「不能帶狗運動喔！」誇張行徑令人不恥，警方獲報後，已將飼主傳喚到案說明，動保所指出，蘇男已違反動保法規定，將處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

1隻黑狗被1台貨車綁著鐵鍊拖了2、300公尺，導致狗狗四肢流血。

蔡姓男大生表示，昨晚6時許，他在外木山咖啡店時，突然看見1隻黑色狗狗被1台貨車綁著鐵鍊拖行而過，目測時速約有3、40，整隻狗狗幾乎沒有力氣跑，是被狠狠地拖在地上，他當下見狀立刻騎上摩托車追上去要攔下該輛車。

「不能帶狗運動嗎？」蘇男被攔下後，對蔡生嗆說「我要帶來幫牠洗澡不行嗎？沒看到我車速放很慢嗎？我沒養牠嗎？」蔡生問「狗都這麼喘還流血了！」女飼主竟回說「狗原本就這麼喘！」行徑十分誇張，而狗狗則在旁舔舐自己腳上傷口，模樣可憐。

蔡生說，狗狗被拖了約2、300公尺，狗的四肢都流血，整個地板上也都是血跡，看起來很痛苦；而這對夫妻在外木山有工廠，狗狗平時在顧工廠，當時這對夫妻是將狗狗接回家中，但卻用這種方式拖行，「狗狗連走都走不動了！」

蔡生表示，之後到派出所後，警方到達那對夫妻家都找不到狗狗，蘇男後來才1人到案說明，但他至今仍擔心，狗狗是否有被送醫治療，且若狗有送回家，飼主是否會將氣出在狗身上。

動保所長陳瑞濱表示，被虐的狗是黑色混種狗，約有半年以上歲數，蘇男當時是從文明路的工廠要帶狗回協和路的家中，而蘇男則辯稱因為擔心狗放在車斗會掉落，才用鐵鍊套住狗，讓牠在貨車後方跑步。

陳瑞濱指出，蘇男行為已違反「動物保護法」第5條規定「不得以汽、機車牽引寵物」，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，已請蘇男今天再到動保所說明，若蘇男未將寵物送醫治療，可再處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

※影片說明：黑色狗狗於昨（15）日晚間6時許，被飼主以鐵鍊綁著貨車拖行2、300公尺，導致狗狗四肢流血，沿途留下血跡，飼主被蔡姓男大生攔下後，竟還當著鏡頭嗆聲。

(中時 )