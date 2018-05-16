國人愛吃止痛藥 年吞9億顆

2018年05月16日 12:20 中時 鄭郁蓁

頭痛、經痛，或是運動傷害、肩頸痠痛，國人習慣一痛就吃止痛藥，食藥署指出，台灣人一年就要吞掉9億顆。一名55歲男子因頭痛欲裂，自行服用17顆乙醯胺酚類的止痛藥，服藥後仍未改善，索性喝酒想麻醉止痛，不料服藥飲酒後竟狂吐不止，緊急送急診洗胃後才保命。藥師提醒，吃止痛藥絕對不能喝酒和吃葡萄柚類。

衛福部食藥署今天舉辦止痛藥正確使用衛教記者會，據健保署統計，2016年健保開立的止痛藥約9億顆，每年的健保數量都差不多，但還不包含民眾自行購買的非處方止痛藥；食藥署署副組長祁若鳳提醒，民眾自行買止痛藥，若服用3天症狀未改善時，應停藥就醫。

開業藥師王俊傑舉民眾熟知的「普拿疼」成分乙醯胺酚為例，該成分對解熱止痛效果好，經肝臟代謝，一天最好別吃超過8顆（4000毫克），否則傷肝。該名55歲男子一口氣吞掉17顆，加上服藥後飲酒，肝臟承受不了導致嘔吐不止，男子緊急向他求救後，才協助掛急診洗胃，保住一命。

王俊傑表示，止痛藥的成分很多種，除乙醯胺酚類外，還有非類固醇類的消炎止痛成分，建議民眾每次服用時先吃1顆，若症狀未改善可再補1顆，單次以2顆止痛藥為上限，下次用藥建議間隔4～6小時後，讓身體有足夠時間代謝，才不致傷身；若一天內服用超過30顆止痛藥，就有致命風險。

吃止痛藥還有2大禁忌，王俊傑提醒，一是不能喝酒，以免造成肝功能異常；此外，應避免同時食用葡萄柚類，否則可能增強或減弱藥效。

祁若鳳指出，常用的各類止痛退燒藥成分，在臨床上皆十分安全，但每年食藥署仍接獲不少止痛藥相關的非嚴重不良反應通報，多為服藥後引發噁心、嘔吐以及嘴破、眼睛癢等皮膚症狀等，各成分都有約1、200件通報數，民眾還是要小心使用。

(中時 )