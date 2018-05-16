新北首推 國軍免費癌症篩檢

新北市民政局與衛生所合作，16日前往關渡指揮部，提供國軍弟兄免費的血液篩檢、口腔癌以及直腸癌等檢查項目；也特別提供女性官兵子宮頸抹片及乳癌篩檢的服務。（蔡瀚霆翻攝）

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蔡瀚霆
新北市民政局首度與衛生局合作推動國軍健康檢查服務，由民政局派專車接送至淡水衛生所接受健康檢查，並貼心安排同性別醫生進行檢查，讓官兵更加自在。（蔡瀚霆翻攝）

為體恤國軍平日保家衛國的辛勞，新北市民政局與衛生所合作，16日前往關渡指揮部，首次提供國軍弟兄免費的血液篩檢、口腔癌以及直腸癌等檢查項目；另外，這次也特別提供女性官兵子宮頸抹片及乳癌篩檢的服務。

唯有健康的身體，才能肩負保衛國家安全的重任。然而，國軍執行勤務期間，必須配合長時間駐守；遇突發事件時，更無法輕易抽身。民政局兵役勤管科長賴小萍表示，非常感謝國軍在每次重大災害發生時，第一時間投入災後復原工作，降低新北各地災害損失。

為了提醒與照顧國軍官兵們的身體健康，賴小萍說，這次首度與衛生局合作推動國軍健康檢查服務，由民政局派專車接送至淡水衛生所接受健康檢查，並貼心安排同性別醫生進行檢查，讓官兵更加自在。

民政局自105年起開始啟動部隊服務到家計畫，提供多項跨機關服務，例如行動報稅服務、紓壓講座、就業服務、以及親子活動等，若新北市境內其他營區有健檢需求者，可以向民政局陳小姐聯絡諮詢(02)29603456分機7951。

(中時 )

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