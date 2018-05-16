環團調查 近8成民眾憂深澳電廠加深空污

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深澳燃煤電廠興建案引起廣大論戰，環團綠色和平今（16）日發布「台灣民眾支持能源轉型及願付代價」民意調查，結果有高達7成民眾支持台灣發展再生能源，亦有7成民眾願意在轉型期間接受電電價調漲，且有近8成民眾擔心深澳電廠將加重空氣污染，顯示民眾願意增加電價來支持綠能發展。

綠色和平委託大社會民調公司，於今年4月對全台本島19個縣市20歲以上的民眾進行抽樣調查，共1074位民眾，在95％信心水準之下，抽樣誤差為±2.99%。結果顯示有8成民眾對空氣品質不滿意，5成5的人不贊成讓深澳電廠在2025年運轉，7成8民眾擔心深澳電廠將加重空氣污染。

調查中指出，有高達7成2的民眾支持台灣發展再生能源，為發展綠能，願意在轉型期間接受電價調漲的民眾，也占了7成1。但關於政府推動綠能發展的作為，卻只有2成3的民眾有感受政府的努力，6成9的人表示沒感覺。

被問及政府2025年「核電歸零」、「以發展再生能源為主」的能源轉型目標時，僅有2成3的民眾認為有感，6成9的民眾表示沒感覺或非常沒感覺，年輕族群的無感比例甚至高達8成6，顯示民眾雖然支持目前的能源轉型目標，卻鮮少感受到政府的決心與作為。

至於在能源轉型期間必須付出的代價，大多數民眾的意識頗高，對「缺電限電」、「影響經濟」、「電價上漲」等可能發生的狀況，均有接近或超過7成的民眾表示擔心，但即使如此，卻有7成2的民眾同意台灣的能源轉型仍必須以乾淨再生能源為主，特別在20到29歲的民眾之間，支持比例高達近8成。

對此，綠色和平能源專案經理李之安對此表示，台灣站在能源轉型的關鍵時刻，必須凝聚社會大眾支持的力量，突破轉型過渡期可能面臨的困難。這次的調查顯示出，多數民眾即使面對可能的電價調漲及各種困難，也願意支持發展綠能。政府應加速發展再生能源，並讓民眾實際買得到綠電。

(中時 )

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