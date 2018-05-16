10大台灣美食票選開跑 桃機6／13免費試吃

桃園機場公司舉辦10大美食票選。（桃機公司提供）

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桃園機場年運量突破4000萬人次，餐飲需求也跟著提高，桃機公司規劃10大美食票選活動，自5月16日至5月31日至網站（www.2018tiafood-vote.com）開放票選，成績出爐後也將於6月13日下午，在第二航廈入境大廳舉辦現場美食體驗，向國內外旅客推廣機場美食。

桃園機場的餐飲品質，這幾年不斷提升，4月份才被美國的獎勵專家《RewardExpert》網站，評論為2018年全球國際機場用餐評比第2名。該評比以2016年美國紐約及紐澤西港務局的年度運量報告中，排除國內機場的前30大國際機場，並利用Yelp、Trip Advisor等app內，網友的評分、價格及菜單等資料交叉比對，以品質、價格及多樣化做為3大評分標準，前3名依序為日本成田機場、台灣桃園國際機場以及香港國際機場。

桃園機場的美食，以第2高的食物美味與倒數第2低的價格，拿下評比第2名，可見國際旅客相當肯定桃園機場餐飲的高CP質。

桃機公司表示，這次10大美食票選的項目分為飲品、米食、麵食、點心及風味特餐5大類，包括最能代表台灣庶民美食的珍珠奶茶、排骨飯、滷肉飯、牛肉麵、香菇雞湯、豆花、牛軋糖等共計32道美食，參與票選涵蓋第一、二航廈管制區內外共26家餐廳。

桃機指出，截止投票後將於網頁公布得獎名單，現場試吃體驗活動也將於6月13日下午於桃園機場第二航廈進行，歡迎旅客呷好道相報，看看別人喜歡吃什麼，下次來機場也能試試新口味，找到自己最喜歡的機場美食。

(中時 )

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