遭爆甩小選手耳光 陳詩欣喊冤：一直抹黑沒辦法

金牌國手陳詩欣受訪否認體罰，認為該說的都說了。（資料照，許家寧攝）

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董俊男稱有關「周刊王」爆料的內容簡訊是他提供，因有家長傳簡訊跟他講學生被打。（資料照，許家寧攝）

跆拳道奧運金牌國手陳詩欣再爆爭議，有家長投訴陳詩欣訓練時不但打頭、踹人樣樣來，還有一名國小選手被猛打耳光，耳朵「暫時聽不到」；陳詩欣喊冤，有不當體罰學生早被告了，花蓮縣教育處則表示，訪查陳詩欣踢打學生動作都「有穿護具」，查無有相關體罰情形。

陳詩欣去年遭周刊爆不倫戀後與丈夫董俊男感情決裂，日前再因離婚官司與兩個小孩監護權官司兩人互控家暴；這次有署名「一群花蓮人」的家長投訴縣府與周刊，指出陳經常情緒失控怒罵學生，除了會打頭、甩巴掌，甚至出腳踹飛小選手。

報導指出，花蓮吉安鄉一名國小選手赴大陸溫州比賽時，被陳詩欣連甩7、8個耳光後，一度耳朵「暫時聽不到」，多名家長忍無可忍向教部投書檢舉，並指控陳詩欣接受教育部補助計畫使用東華大學場地，卻另私下受訓選手家長每月收取學費。

「被說打學生太嚴重！」陳詩欣表示，在花蓮教授跆拳道多年，訓練學生會拿捏分寸，相信她的人就會相信，不信的人，她也無法影響別人，因為顧及夫妻情分，她不願占用媒體版面去說家務事，但身為公眾人物，卻不斷遭人刻意抹黑。

花蓮縣教育處找來學生及家長訪查，無呼巴掌的情事，由於陳詩欣的訓練方式較為嚴格，若學生動作不確實，陳會有踹踢動作，但都有在學生穿有戴護具的情況下，學生跟家長也可以接受此訓練方式。另外，遭爆使用東華大學場地訓練選手又私下收費，校方到中午為止都未回應。

(中時 )

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