孩子不往上長「往橫長」原來是這東西吃太少

2018年05月16日 12:59 中時 倪浩倫

我國超過99％成人，每天乳品攝取量不足，父母若都攝取不夠，可能連帶影響到孩子的攝取量。醫師提醒，乳品中含有鈣質，過去認為，鈣攝取不夠，只會「影響發育」，但國外研究發現，鈣吃太少的孩童，身材還容易「橫向發展」、成為胖胖童，門診常見許多胖胖童，儘管已有飲食控制、規律運動，卻因為缺鈣，嚴重影響減肥成效。

跟據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）調查，台灣兒童體重過重及肥胖比例，與OECD（經濟合作暨發展組織）的33國家相比，我國男童排名第6、女童排第12，以往多認為，肥胖只和偏食、愛吃高熱量食物、愛喝含糖飲、運動量不足有關，但研究顯示「鈣不夠」也是主因之一。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁表示，《美國臨床營養期刊》指出，攝取較低的鈣質，與肥胖確實有關聯性；美國《肥胖研究與臨床實踐期刊》也發現，攝取較多鈣質者，較能抑制脂肪形成。

蕭敦仁解釋，當油脂進入體內時，會被「膽酸」分解成脂肪微粒，進而容易被人體吸收，但當「鈣」進入人體腸道時，則會和膽酸進行結合，此時膽酸就沒空去分解油脂，使得油脂無法被分解、吸收，只能排出體外，達到「抑制脂肪形成」效果。

攝取足夠的鈣，能減少脂肪形成，但若攝取不夠，還會「增加脂肪形成」。蕭敦仁說，一旦體內鈣質不夠、血鈣平衡出問題，就會逼迫身體分泌荷爾蒙之一的副甲狀腺，來把原先存於骨頭裡的鈣質釋放出來，就在此時，有些鈣質會誤跑入脂肪細胞內，幫助脂肪更容易合成。

鈣質普遍存在於芝麻、小魚乾、以及乳品，國健署也訂出每人每天、最少應喝到1.5杯乳品的建議量，但根據統計，超過99％成人，每天的乳品攝取量都不足。蕭敦仁提醒，門診觀察發現，很多被家長帶來的胖小孩，儘管飲食、運動習慣經調整，減肥成效仍不彰，追問之下，原來多有乳品、鈣質吃不夠的狀況，影響減重效率。

台北市泰安醫院營養師李錦秋表示，國中、國小學生，每日應攝取1.5~2份（每份240ml）乳品，若要確保孩子正常發育，往上長而非橫著長，更要配合均衡的六大類飲食，加上充足睡眠、適量運動和日曬，掌握孩子生長發育的關鍵。

(中時 )