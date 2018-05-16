柯文哲掰掰！民進黨決定啓動台北市長徵召程序

發言人鄭運鵬稍早召開記者會表示，決定啓動台北市長徵召程序。(圖取自中時電子報臉書直播)

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2018年底選舉近，台北市長選戰，國民黨由丁守中出馬參選，民進黨今天終於確定，發言人鄭運鵬召開記者會表示，決定啓動台北市長徵召程序，且徵召的人需為民進黨籍，不會有無黨籍人士。換言之，民進黨與無黨籍的柯文哲正式說掰掰。

民進黨今天中午召開選對會討論台北市長人選布局方案；民進黨發言人鄭運鵬表示，選對會近來針對黨內相關人士座談，多數與會幹部都認為民進黨應該自提候選人；民進黨在野時已推動在野大聯盟，現在民進黨已經執政，未來市長必須體現本黨目標，針對上述，選對會將對黨主席提出建議，啟動徵召程序，開始評估徵召人選。

有關人選，兩週前選對會徵詢三人，因為選對會做出這樣決議，是否還有其他人選，是選對會未來會評估、討論。根據2018年提名條例，若是很多人就協調看有無共識。其他政黨候選人不在民進黨徵召範圍，徵召人選必須加入民進黨。

民進黨選對會今採共識決，會中決定自提人選，確定與台北市長柯文哲分道揚鑣。

民進黨今上午11時召開選對會，選對會就上周徵詢各方看法後的相關意見、支持者情緒及外溢效益等提出報告，並聽取各成員意見，將以共識決方式，決定台北市長提名方案。

民進黨選對會最先徵詢有意參選者立委姚文智、前副總統呂秀蓮及前台南縣長蘇煥智，3人均表示堅定參選意願；上周陸續徵詢台北市里長、執評委、市議員及市議員參選人，徵詢里長等意見時，自提或禮讓意見55波，但隔天徵詢市議員時，卻幾乎一面倒支持自提人選。

民進黨是否自提人選，其實上午已經透露端倪，民進黨立院黨團總召柯建銘上午接受廣播專訪坦言，綠柯分道揚鑣的決定，兩邊嫌隙其來有自，基層反彈嚴重，柯文哲要再亡羊補牢、為時已晚。

(中時電子報)

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