法官認定「情有可原」 她毒死前夫免入獄

張女受不了丈夫長期家暴，毒死丈夫。（示意圖／達志影像Shutterstock)

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桃園張姓女子離婚後仍與前夫同住，她長期受到前夫家暴、恐嚇等不當對待，3年前她以農藥將前夫毒死，然後打電話報警自首，一審將她判刑4年2月，但高院考量她犯罪情有可原，且如果令她入監服刑家庭可能破碎，將她改判2年、緩刑3年。全案可上訴。

55歲的張女和黃姓男子在2000年即離婚但仍繼續同住，黃男患有糖尿病和視網膜病變，久病又沒工作，三餐生活起居都由張女照顧，但他卻動不動就毆打張女，張女長期處於受家暴的高壓狀態，致其身心俱疲已有慢性和隱性憂鬰而不自知。

張女受不了丈夫長期家暴，毒死丈夫。(示意圖/pexels)

2015年2月3日因黃男嫌飯菜不好吃，向張女丟擲餐具，並嗆聲「要叫黑道去找小孩子要錢」，她自認忍無可忍，憤而在牛奶中摻農藥，黃男隨後倒地口吐白沫，張女受驚嚇呆坐在地上，1小時她看到黃男沒有動靜，才打電話向警方自首。

桃園地院依家暴殺人罪將張女判刑4年2月，案經上訴後，高院審理期間，她已結婚成家的子女到庭陳述意見表示，父親好吃懶做，也沒照顧他們，母親受的壓力不是一般人所能承受，希望法官給母親一個機會不要關她，不能沒有母親。

高院認為張女一時失慮而罹刑典，犯後已坦承過錯，深切表達悔意，且她的子女也願意原諒她，她的子女已因本案喪父，如再令張女入監服刑，她的家庭可能因此破碎而不完整，將她改判刑2年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束、以啟自新。

(中時 )

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