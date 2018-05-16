少子化解決方案 育兒津貼與平價就學雙軌並行

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政府砸錢拚生育率，行政院今天推出少子化對策，採行雙軌制，分別對一般家庭0到4歲幼兒擴大發放育兒津貼，只要未領取育嬰留職停薪津貼及接受公共或準公共化服務者，前2胎可領2500元，第3胎可領3500元；至於參與準公共化教保機制提供的平價就學機會一般家庭政府提供0到2歲幼兒定額補助6000元；2到5歲，前2胎每月只要自付4500元，第3胎自付3500元。相關機制分階段最快今年8月上路，明年8月全面實施。

至於雙軌制上路時程及受益人數，行政院規劃擴大育兒津貼部分，0到2歲部分今年8月上路，受益人數由原來14.3萬人，增加為26.6萬人；2到4歲部分明年8月起施行，受益對象計40萬人。至於平價就學部分，0到2歲今年8月起施行；2到5歲部分今年8月先在6都以外15縣市實施，明年8月全面推動。

行政院長賴清德說，受益對象若分成請領育兒津貼的及到幼兒園照顧的，請領育兒津貼0到2歲的新制比起舊制增加12萬3000人，到2到4歲是以前沒有發放的部分，現在新增受益對象40萬人，加起來等於有52萬3000人。

至於公共或準公共化非營利幼兒園，賴揆說，加起來累計到111年是7萬6000人，現在107年是4萬2000人0到2歲增加3.4萬人次的空間，如果是2到5歲增加17萬照顧空間。配合新制上路，總計衛福部及教育部107年總經費需112.85億元；108年需262.7億元；109年需382.84億元。

(中時 )

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