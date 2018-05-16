漁工採荔枝恐跳票　農委會急調人力補救

（本報系資料照 陳世宗攝）

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農委會主委林聰賢日前允諾，將推動閒置漁工上陸農務，首波協助5月底開始盛產的高雄荔枝，但礙於外勞不得轉換雇主等規定未獲解套，漁工將來不及採收荔枝。為此，農委會下周將起把南部各地的農業技術團約110人集中至高雄投入荔枝，盼化解缺工。

林聰賢上月出席全國農業會議啟動記者會，會後他表示，部分外籍漁工可能因休漁而閒置，目前農委會正與勞動部協調細節，開放閒置漁工上岸務農，預期今年南部荔枝將豐收，採收作業都要靠人工，到時可能會出現大缺工的問題，因此，農委會規畫5月就能試辦漁工務農，以協助荔枝採收。

高雄市荔枝種植面積約3300公頃，是荔枝最大產區，其中又以玉荷包為主要品種，高雄大樹區則是玉荷包生產重鎮，種植面積約1800公頃。大樹區農會總幹事張清榮指出，大樹區玉荷包年產值將近8億元，大約在5月25日之後至6月初之間量產，今年的玉荷包在開花期時正好碰上適宜的溫度，開花率高達8成以上，預計今年產量會比去年多2成到3成，缺工問題也很嚴重。

張清榮表示，漁工協助採荔枝的部分，當初規劃是由漁會搭建人力平台，再交由農會調度，眼下玉荷包產期即將到來，但此項措施的適法性仍尚未談妥，他坦言，成行的可能性比較低，恐怕漁工已經來不及了提供協助。

對此，農委會輔導處長朱建偉表示，漁工去幫忙雖然來不及，但農委會在高雄地區原本就有大樹、六龜兩團農業師傅，共約60人，周遭其他地區的農業師傅再納入，可達到110人左右，5月20日左右，就會將這110人集中前往大樹採收荔枝，「這些人力應該足夠。」

朱建偉指出，荔枝產期大約2周左右，緊接著還有芒果、蓮霧的產期到來，到時也會比照辦理，集中這110位農業師傅投入採收，解決季節性缺工。

(中時 )

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