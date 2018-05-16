MLB》4.1局換掉陳偉殷 馬林魚教頭解釋原因

2018年05月16日 13:18 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚左投陳偉殷今(16日)先發與道奇交手，前4局雖用球數偏多，但僅被打2安、無失分，但卻在5上被攻占一二壘時，被換下場休息，教練團這個調度，讓人有些困惑，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)賽後解釋，這是考量陳偉殷過往狀況跟用球數，所做出的調度。

陳偉殷前一場先發被小熊痛擊，僅投3局慘失9分，休息5天後，回到自家主場迎戰道奇。他前4局雖控球不盡理想，送出2次保送，不過僅被打出2支零星安打，沒有失分。然而，陳偉殷5上保送普伊(Yasiel Puig)，再遭克里斯泰勒(Chris Taylor)敲安後，就退場休息。

當下馬林魚以2比0領先，陳偉殷只要再抓2個出局數，就有機會拿到本季第2勝，但最後跟勝投擦身而過；總計他投4.1局被打3安、無失分，另有3K、3保送，用83球有48顆好球。陳偉殷下場後，改由衛特格林(Nick Wittgren)接替投球，他連拿2個出局數，順利化解危機。

為何換下陳偉殷？麥總解釋，他們近幾年觀察陳偉殷，當他進到撞牆期時，會很難突破，而且用球數是有些偏多。陳偉殷復出首戰摘首勝後，近3場先發都投不滿5局，目前戰績1勝2敗，自責分率從賽前10.22下降到7.56。馬林魚隨後一路領先，終場4比2贏球，送道奇四連敗。

(中時電子報)