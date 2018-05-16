國民黨高市議員許慧玉 宣布將參加年底選戰

2018年05月16日 13:29 中時 林雅惠

近400名支持鄉親在許慧玉宣布參選後大家齊立舉手高喊：「加油」、「慧玉當選」。(林雅惠攝)

連任四屆的現任國民黨高雄市議員許慧玉在3月時因健康因素未登記國民黨市議員初選，由於敵不過眾鄉親的懇求，跟父母溝通後，決定面臨困難再次為人民出征，16日她在大社區中山堂舉辦「為人民而戰參選記者會」，黨部最快將於下周徵召她及正式宣布參選。

市議員許慧玉說，2017年她因罹患重大疾病，由母親親自照料她的飲食，由於她做事認真投入的個性，母親擔心她選舉太勞累，身體無法負荷，極力反對她再參選，所以3月她並未參加黨內初選。

許慧玉說，黨部未放棄於第五選區搶攻婦女保障名額，也先後找了2位女性，但後來這2人皆有其他因素未參選，經前議長許崑源等人希望她考慮再參選，她再三考量，為了給黨及鄉親交代，因此與父母溝通後決定勇敢再出戰。

許慧玉表示，父親許正雄從政直到61歲退休交棒給她，她再接手從政10多年，為了百姓她犧牲成立家庭，雖然母親極力反對她參選，但她盡力與母親溝通，如今身體康復，希望能在這許多不公不義的大環境，做個仗義執言的民代為百姓挺身而出，做個盡責的民代來監督市政，也答應母親會好好照顧身體，最終取得母親同意，諒解她為百姓服務的心願讓她再繼續參選。

近400名支持鄉親16日擠滿大社區中山堂，在許慧玉宣布參選後大家齊立舉手高喊:「加油」、「慧玉當選」、「慧玉慧玉…當選當選…」。

(中時 )