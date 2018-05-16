陸媒揚言殲20繞台 軍事專家：台打掉不困難

2018年05月16日 13:22 中時電子報 張達智

2017年3月8日，中科院研發展示館舉行啟用儀式，中科院將多年研究武器成果及軍民共同研發產品有系統陳列說明，讓國人了解中科院在國防自主研發的努力過程，展館大廳陳列雄三飛彈十分醒目。（報系資料照 陳怡誠攝）

有大陸軍事專家表示，大陸空軍能執行「繞島巡航」的機型眾多，未來最新型的匿蹤戰鬥機殲-20都可能加入。前海軍陸戰隊上校、資深國防諮詢委員宋兆文對此頗不以為然，他認為殲20不是無敵鐵金剛，我方打掉殲20並不困難！

殲-20是大陸自主研製的最新一代匿蹤戰鬥機，代號「威龍」，由成都飛機工業集團生產，屬於單座的重型隱匿戰機，於2011年首次試飛，去年在珠海首次亮相和飛行，並在今年3月正式投入服役。美戰略與國際研究中心（CSIS）曾評價，「殲-20隱形性與機動性都獲得極大提高，它有潛力完成大陸空軍以前無法完成的空戰任務，整體提升大陸空軍實力」。

宋兆文今（16日）在臉書發文表示，「殲20可以偵獲，殲20不是無敵鐵金剛！」，宋兆文說，大陸媒體揚言，未來繞台武嚇會有殲20，好像殲20是天下無敵。事實上殲20上的雷達波，和它的排氣尾焰，只要是高科技先進雷達，就能夠偵獲。

宋兆文指出，「我們的樂山雷達，F16V雷達，中科院反匿縱被動雷達，都有十足的把握抓得到殲20，特別是反匿蹤被動雷達機動車，本身無輻射波，被動式感應空中目標，偵測範圍400公里，算好目標所在，結合長程防空飛彈的戰術，打掉殲20並不困難！」

宋兆文表示，「自己說殲20好，那是吹牛，經得起戰場考驗，敵人說好，才算真好！」。

(中時電子報)