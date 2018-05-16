靜宜大學台文系畢業專題《流浪者》 開啟文學與社會新對話

2018年05月16日 13:25 中時 陳世宗

學生以德國小說《流浪者之歌》的「流浪者」為發想，呈現在追逐與尋找過程中，所見聞的一切。（陳世宗攝）

每一場桌遊，都是智慧與人生體驗！（陳世宗攝）

學生親自手繪圖片搭配手工模型，利用微觀世界史，創造末世預言的情節，藉此傳達環保意識及友善土地的教育意義。（陳世宗攝）

從文字走入群眾，讓文學成為社會精神！靜宜大學台灣文學系第十二屆畢業專題成果展，50位學生以「流浪者」為主題，透過論文、文傳與創作等多元形式，從不同角度切入社會議題，提出新世代的觀點，開啟文學與社會新對話。

台灣文學系主任賴松輝表示，學生以德國小說《流浪者之歌》的「流浪者」為發想，呈現在追逐與尋找過程中，所見聞的一切。今年專題成果展分為「論文組」、「文傳組」與「創作組」，除以書籍、繪本等形式呈現，還有以手工皂、桌遊呈現的創意作品。

賴松輝說，「論文組」的作品，包括日治時期台灣新文化運動所影響的婚姻觀念與女性觀點、作家翁鬧的作品及所呈現的文學特色，還有台灣科幻文學反映的時代議題與末世氛圍。

「創作組」的題材，串聯3個女孩的生活所匯集的散文創作、23歲迷茫學子的青春書寫、記錄3年登山的省思創作、透過遊學與實習經歷，介紹泰國人文及社會環境的作品，以樹木視角刻劃生活的抉擇難題的繪本、還有集結3個男大生的生命書寫等創作。

「文傳組」的多元作品，有走訪台灣觀光工廠的旅遊文學、採訪刺青者之心路歷程的攝影故事集、記錄台灣四個「慢城」文化的報導文學、重新設計結合現代美學與實用性的「農民曆」、具活潑及冒險故事的空污議題繪本、結合熟悉的家鄉菜與家人回憶的飲食文學、傳遞苑裡文化及傳統作物「藺草」的手工皂、以半架空的島嶼，探討地球暖化所造成的後續問題、設計日治時期離島為背景的輕度策略桌遊。

創作《刺躶》刺青攝影故事集的台文系鄭絜予指出，她以「刺青」為主題，透過網路尋找到台北、高雄、台東等地受訪者，藉由他們的故事，傳達親情、同志、種族及夢想等議題。對她而言，這不僅是畢業專題，並希望提醒大家，在社會各角落，仍有需要被關心的族群。

每一場桌遊，都是智慧與人生體驗！台文系朱文君、賴玉晴以日治時期文化元素設計《浮島殘生》桌遊作品，兩人從腳本創作、遊戲設計到桌遊道具製作的過程，學習如何將文化元素，轉變成玩家在互動過程中感受及聯結的歷史氛圍。

台文系劉祐愷與史裕鴻以民間傳說「沉島傳說」做為發想，呈現《碎島物語》故事圖文書。他們親自手繪圖片，搭配手工模型，利用微觀世界史，創造末世預言的情節，藉此傳達環保意識及友善土地的教育意義。

(中時 )