日月潭淪鬼城？在台日人：他們有「很強大的國際性武器」

日月潭因陸客減少顯得冷清。（新華社資料照片）

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中時電子報
台灣缺輕奢主題，高端陸客不滿足，在大陸遊客眼中，日月潭的設施有改善空間。圖為遊客觀賞日月潭著名地標九蛙疊像。（本報系資料照片）

陸客團不來，日月潭觀光被指淪為「鬼城」。對此，在台日本人「色色的日本人的歐吉桑」則提出不同意見說，雖然「搖錢樹早就不存在」，但日月潭已經進入「成熟期」，他從日本客角度剖析日月潭的6大旅遊實力，點出吸引日客赴台遊日月潭的關鍵理由。

他說，觀光景點要創立品牌性並不簡單，但日月潭擁有非常清楚的「湖」跟「茶」品牌形象，可說是99%的人回答一樣的答案，他以北海道、京都跟台南為例，「這些地方非常理解自己的武器，所以日月潭也一樣，他們有很強大的武器，而且是國際性的武器」。

日月潭紅茶手摘一心二葉，尤重品質。（沈揮勝攝）

第二，日月潭擁有故事性食物、飲料，從回憶裡面不容易被刪除，像是「新井耕吉郎」留下來的台灣紅茶，這些特別的故事非常吸引日本旅客。第三，日月潭有各式各樣的風景，從船上看到的風景、貓囒山往下看的風景、騎腳踏車的風景，不會令人看膩。以及原住民文化都是非常吸引日客的觀光資源。

他表示，日月潭的空間、天氣、環境非常適合舉辦活動，主題多元且企劃跟題目明確，繼續挑戰的觀光地絕對不會被現代的潮流淘汰，像是日月潭的螢火蟲活動；再者，雖然日月潭很容易會塞車，但是交通對外國旅客沒有什麼困難、可以說簡單，從台北坐客運就能抵達。

(中時電子報)

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