蕭彤雯解約辦499 曝中華電落漆「方案沒生效」

蕭彤雯搶辦499方案。（圖／取自蕭彤雯臉書）

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中時電子報
蕭彤雯提醒網友確認自己資費是否轉換成功。（圖／取自蕭彤雯臉書）
蕭彤雯分享自己辦499至今沒轉換方案成功。（圖／取自蕭彤雯臉書）

「499之亂」昨(15日)隨著促銷時間結束也告一段落，美女主播蕭彤雯今稍早在臉書分享，昨她也到門市解約搶辦了499方案，今卻被告知：「您現在$1399方案已經沒了，但也沒有$499優惠方案⋯⋯」，令她傻眼，便提醒有辦499的網友最後確認目前資費再使用手機。

蕭彤雯稍早在臉書表示，昨上午約11點她到門市辦了499方案，並解約原先的1399方案，但因單子一時跑不出來，加上後頭等待的人太多，蕭彤雯便同意先離開，但走出大門後，蕭彤雯發現手機轉而顯示只有3G訊號，重新開機後才有了4G，稍後她便打給客服詢問原因。

未料，中華電信的客服跟蕭彤雯說，目前她的資費原先1399的方案已解約成功，但499方案也還沒開始，蕭彤雯驚問：「所以我現在打電話上網都沒有任何優惠方案！！？」客服便建議她暫時別打電話，也不用擔心上網，反正超過了就是降速，請她再耐心等候一下。

然25小時過去，蕭彤雯PO出自己查閱中華電信APP的截圖，傻眼新的499方案還是沒生效，無奈說：「這這這這這這⋯⋯我無言。所以大家記得查一下，也互相提醒身邊朋友」，並表示：「不要說誰叫你們這些人愛貪便宜，這世道誰不是努力打拼認真省，事實是業者該怎樣就是怎樣才對」，網友則回：「感覺是櫃檯的作業疏失」，稍後蕭彤雯又傻眼分享：「po網半小時後，剛登入，方案又改回$1399了⋯⋯優秀！」

(中時電子報)

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