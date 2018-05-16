台北飆入夏新高35.6℃ 周末更熱 梅雨鋒面再等等

台北今天中午12點07分飆上35.6℃，創今年該測站最高溫紀錄。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

熱爆了！台北今天中午12點07分飆上35.6℃，創今年該測站最高溫紀錄，嘉義、恆春高溫也達到34.4℃。中央氣象局表示，今天起一周白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32℃以上，西半部更有33、34℃，尤其明起到至周六不排除再高一點。

溫度分布圖。(圖/中央氣象局)

《觀氣象看天氣》臉書貼文「不妙！晴朗、高溫、少雨的天氣還要再持續下去」，根據最新預測顯示：因西北太平洋接下來仍呈現一片祥和、無颱風形成的跡象，索馬利亞噴流仍未建立、西南季風仍無影無蹤，導致典型梅雨鋒面遲遲無法形成，台灣依然受太平洋高壓勢力所壟罩。

晴朗、高溫、少雨的天氣恐怕還要再持續下去。(翻攝自《觀氣象看天氣》臉書)

預計在23日(下周三)前後報到的鋒面，雖然有機會稍稍改變這樣晴朗、高溫、少雨的天氣型態，但歐美數值模式都紛紛調弱其強度預測，因此要有典型解渴(甚至致災)的梅雨鋒面來襲，可能得等到6月初了。

氣象局表示，下一波鋒面，預估下周三接近台灣，屆時天氣較不穩定，易有陣雨或雷雨，未來一周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

(中時電子報)

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