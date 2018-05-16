快訊／柯以柔爆放鳥廠商 曾雅蘭無端捲入經紀人回應這樣說

2018年05月16日 13:52 中時 蕭雅玲

曾雅蘭無端捲入柯以柔與廠商合作糾紛。

柯以柔與日系品牌「YAMAZAKI」台灣代理商合作團購，創下百萬銷量業績，原本預定1月雙方再次合作，柯以柔擔心貨量不足，廠商從日本追加600萬元商品來台，沒想到去年12月底柯以柔發現廠商找來曾雅蘭合作，當下要求廠商必須撤掉所有與曾雅蘭合作的廣告，並且降低商品回饋給購買的粉絲，雙方溝通無果，爆出柯以柔單柯以柔直播單方面取消合作，讓廠商超傻眼。

新聞今（16日）爆出後柯以柔經紀人也回應，當初有跟廠商談，但因為要不到給消費者好的價錢，加上以柔團購商品量大，每天都有很多商品要上架，所以有請了一位助理幫忙處理圖文、上架與商品排程進電腦，「但助理疏忽不知道與這檔合作已經沒了，把商品排進電腦，導致雙方在沒合作的情況下，商品依然上架的問題，2、3天後發現才緊急下架。」事情發生後廠商也在前兩天寄出存證信函，經紀人透露，「這件事情的確是助理的疏忽，因為是我們的錯，所以還是得處理，而目前已經委請律師溝通後續道歉賠償事宜。」

無端被捲入的曾雅蘭，遭媒體指出搶走柯以柔代言，曾雅蘭一早起來也透過經紀人回應表示：「雅蘭與廠商僅單一次的合作，並非報導所指的代言，且合作商品是全系列廚房收納商品，與柯以柔的單一盤價完全不同。」經紀人表示，這是曾雅蘭第一次與該廠商合作，去年12月在「雅蘭的幸福廚房」賣廚房全系列收納用品，活動期間1個月也創下不錯的銷售業績，但活動結束後便把團購訊息下架，至於廠商與柯以柔之間狀況，曾雅蘭也完全不清楚。

(中時 )