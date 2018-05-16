民眾沒公德心拿椅套墊便當 台鐵：還有人用擦鞋

2018年05月16日 13:44 中時 王思慧

有網友搭火車看到一名婦人，把前方座椅的椅套頭墊巾拿來墊便當，制止後該婦人卻拒絕「我吃完就會放回去，不會把它弄髒」，此事網友拍下被轉PO至爆怨公社。台鐵表示，座椅頭墊巾是讓旅客搭乘衛生，不可拿做其他用途，以前曾聽聞還有人用來擦皮鞋，強調頭墊巾每趟來回就會更換一次，中途有髒汙也會立即更換，呼籲旅客共同維護乘車環境品質。

該網友在火車上發現坐在旁邊的婦人，竟拿了前方座椅的頭墊巾放在腿上墊便當，生氣地制止「你真的很沒公德心，這是大家在躺的東西」，婦人依然故我，甚至當場抱怨，說「我等一下還要去顧小孩，還要去開車，連這個不能用，真是奇怪」。網友把事情經過拍下PO到網路上，引起其他網友激憤，「好噁心，公共用的頭巾已經很噁了，還敢拿來墊便當」、「很故意、沒水準」。

台鐵餐旅服務總所總經理黃士弦說，列車上座椅頭墊巾功能是希望可以維護座椅清潔，並提供旅客乾淨的乘車環境，不能用來墊便當，若車服員或列車長看到該情況，會當場勸導旅客將椅套放回，如果已髒污會立即更換，否則對其他旅客不公平。根據規定，每列車一趟往返後，就會更換車上頭墊巾並送洗，若中途因其他原因已髒汙，也會立即更換。

黃士弦指出，除了民眾墊便當外，以前也曾發現離譜案例，有旅客下車前把椅套頭墊巾拿下來擦皮鞋，之後丟在旁邊座椅上，還有旅客會把腳放在頭墊巾上，都會影響衛生，不過相信這些都是少數案例，也呼籲旅客發揮公德心，乘車共同維護環境和品質。

(中時 )