陳師孟好怒！查「諷扁」劇 大動作約詢11名檢察官

2018年05月16日 13:52 中時 陳志賢

多次宣示扁案是「冤案」，將為前總統陳水扁「平反」的監察委員陳師孟，為調查2009年司法節「諷扁」話劇，繼上月約談2名檢察官後，最近又向台北地檢署要求11名主任檢察官、檢察官「找時間」到監察院接受其約詢，11名檢察官對此困擾不己，有人質疑陳是故意藉監委職權查案，影響檢察官辦案。

陳師孟上任監委後，第一起調查的案件，鎖定2009年司法節話劇，有檢察官模仿陳水扁被前特偵組聲押時的高舉雙手動作，刻意嘲弄扁，還企圖影響扁案審理，並一度放話檢察官應道歉，但北檢檢察長邢泰釗上月在2名檢察官被約談後，曾強調檢察官演的與扁案無關，並沒有道不道歉的問題。

被約詢的11名檢察官中，有人希望事情趕快落幕，另有人則不以為然，批評陳藉扁案，故意影響檢察官辦案，造成「辦綠不辦藍」的寒蟬效應。

據當年參與話劇的檢察官回憶說，當年的話劇根本不是諷扁，內容完全與扁案無關，是因有人演出時，一時興起「脫稿」，模仿扁高舉雙手的動作，不知陳師孟要查什麼？質疑立場偏頗的陳大規模約詢11名檢察官，一定有政治目的。

據了解，2009年司法節慶祝大會由台北地檢署安排的舞台劇演出，不止1個劇碼，分別敘述檢察官的工作辛勞，包括檢察官內勤問案、外勤相驗，演出時並無劇本，由參與演出的檢察官即興發揮。

(中時 )