海運新南向 航港局辦研討會加強多邊合作

2018年05月16日 13:57 中時 王思慧

航港局今天舉辦「台菲越雙印馬海運商機國際研討會」。（航港局提供）

交通部航港局今上午9時在國立台灣海洋大學舉辦「台菲越雙印馬海運商機國際研討會」，吸引國內、外50家的業者出席，透過台灣與東南亞國家的地緣優勢，聽取與會新南向國家投資資訊，促使我國海運產業，進一步與東協及南亞等國家攜手共創互利雙贏的新合作模式。

航港局副局長劉志鴻表示，航港局秉持新南向政策「以人為本、雙向多元」的原則，希望再透過本次國際研討會，強化與東南亞國家的雙向互動，發展緊密合作關係。印度台北協會副會長馬經儒，於會中介紹印度設有國家單一投資窗口(Invest India)，歡迎台灣海運產業多加利用及可協助有意願業者前往更進一步了解投資標的資訊。馬來西亞洪研究員特別介紹該國海運經濟概況，台灣是馬來西亞第4大經濟夥伴，並強調台灣有三好，人情好、貨物好、技術好，希望日後加強雙邊合作關係。

航港局表示，為協助我國南向經貿發展縱深，極力建立與新南向國家雙邊及多邊合作相關海運產業投資機會，本次特別邀請印度台北協會、馬尼拉駐台經濟文化辦事處以及越南、印尼、馬來西亞等國學者詳介該國海運相關產業經貿政策及開發計畫，並藉由「東南亞航運分析」，研討會分別由市場面、行銷面和商機面，結合實務拓銷經驗，深入介紹菲、越、印度、印尼及馬來西亞等國經貿政策、產業特性與市場現況。

依據航港局航港發展資料庫顯示，近年新南向18國均保持正向經濟成長，多數國家仍維持5%以上的高成長率，東南亞國家的海運需求量也呈現正成長，顯示我國新南向政策符合國際市場需求。為使東協、南亞成為台灣內需的延伸，航港局不斷蒐集當地海運法規、投資資訊及商情等資料，藉由揭露相關新南向國家港口及海運相關資訊，幫助業者至東南亞拓展業務更加順遂。與會業者除對各國海運發展及投資政策踴躍提問外，也紛紛表示未來將積極評估東協及南亞市場蓬勃商機及對當地開發佈局。

航港局表示，未來仍持續推動新南向政策，將陸續邀請其他國家專家學者至台灣，提供該國相關海運發展、投資法規及相關商情資訊，以利我國相關海運參考及布局，為台灣開創經濟產業契機。

(中時 )