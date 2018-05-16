民進黨北市長人選徵召陳菊 賴清德？陳明文：不排除

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民進黨選對會今確定台北市長人選佈局，確定以徵召方式自提人選；媒體詢問，對於基層一直希望能徵召強棒參選，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德；選對會召集人陳明文表示，「不排除」。

陳明文表示，選對會今天決定台北市長人選佈局方案後，就是向主席建議啟動徵召程序，開始評估人選。

陳明文今出席中常會前受訪表示，選對會開始時，他跟林錫耀有向所有成員報告徵詢過程，包括里長、市黨部執評委以及議會黨團、議員大家的意見，都是公開表達看法跟立場，簡單講就是，大部分都是傾向希望民進黨可以自己徵召人選，所以，所有選對會成員聽完報告後，大家都各別再表達意見，大概意見相當一致，都是希望台北市長民進黨可以用徵召方式，提出人選。

至於被問到何時提出人選最晚時程；陳明文說，今天有討論到，到底這一次，如果要啟動徵召程序，開始評估人選，時間盡量希望能夠在五月底以前能夠評估出適當人選，代表民進黨參選台北市長。

媒體追問，若柯文哲加入民進黨有無合作空間？陳明文說，這個目前假設性問題，他真的沒有辦法答覆。目前確實會從黨內來評估適當人選，代表民進黨參選。這次民進黨台北市長人選的產生方式是以「徵召」產生，會根據提明特別條例進行徵召。徵召時會去做綜合評估，民調只是一個參考民，不是決定民調。

至於民進黨跟柯文哲是否會再聯繫？陳明文表示，目前沒有這個行程。

(中時 )

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