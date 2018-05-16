美麗華掌門人爆婚變 妻控偷吃求償165萬一場空

2018年05月16日 13:58 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

美麗華百樂園總經理黃世杰去年驚爆婚變，20年結髮妻陳女被爆出同時有2個家庭，黃男2016年決定斷開這段有名無實的婚姻，向澳洲法院訴請離婚獲准。陳反控黃世杰先外遇尤姓女子，求償165萬元，因證據不足檢方予以黃與尤女不起訴處分，台北地院今(16日)再駁回陳女求償之訴。

據判決書，陳女指控黃男以她有「2個家庭」為由，2016年向澳洲布里斯法院提起離婚訴訟，但陳女不服，反控黃男之所以狠斷婚姻，是因他與尤姓女子有一段婚外情，還疑似產下私生女。陳女稱，她當時怒不可遏質問黃世杰，黃男承認「我的孩子就是我的孩子，這跟她有什關係」、「我什麼時候跟你說我沒有跟她上床」等語。

陳女表示，當年她還已婚，與黃世杰在澳洲認識，她和楊姓前夫已於1996年離婚，同年10月嫁給黃男。她指出，黃世杰在台灣打拚事業，她則留在澳洲照顧子女，2人聚少離多，漸行漸遠。

陳女說明，和黃世杰分居超過1年，婚姻已破裂至不可回復，澳洲法院判准離婚。陳女不服，認為丈夫「金屋藏嬌」在先，竟然反而提起離婚訴訟「有違我國公共秩序或善良風俗」，請求台北地院判撤銷婚姻無效。

由於黃世杰夫婦擁有台、澳雙重國籍，台北地院法官認為澳洲法院判決有效，判陳女敗訴，可上訴。另外陳女指控黃世杰外遇部分，由於缺乏明確事證，台北地檢署已處分不起訴。

(中時電子報)