新北市府籲陳菊勿泛政治化 從深澳電廠開始

新北市府新聞局長張其強籲陳菊勿將深澳意題泛政治化（吳岳修攝）

友善列印
中時
吳岳修

總統府祕書長陳菊16日接受媒體訪問時表示，不應該把深澳電廠議題政治化，高雄經常發電支援北部，汙染卻在高雄，「為什麼高雄就要做這樣的承擔？」新北市府新聞局長張其強認為：「只有一個台灣，不需區分南北，更不要分別縣市」，任何建設都應讓科學數據公開透明，希望就從深電廠開始。

陳菊說，台灣電力應該要「分散、平均」，要不要蓋深澳電廠？應該用科學證據，並參酌臨近國家經驗而定；她也說，新北市機車全台最多，約有218萬輛，汙染程度絕對超過現階段的深澳發電廠。

張其強反擊指稱，就像陳秘書長所說發電會有汙染，所以新北市才會堅持深澳電廠絕不能採用汙染最嚴重的燃煤發電，況且電力調度是全台灣的問題，希望台電能秉持專業，調度台灣所有的電力，提供不同產業需要。

張其強也說，新北市有204萬勞動人口，努力提供全台食衣住行各項需要，這些勞動朋友很多依靠著機車作為上下班交通工具，新北市府不會用汙染抹殺掉他們辛苦努力的一切，但市府會努力完成三環三線等捷運建設，讓勞動朋友可以有其他的選擇，這也是為什麼新北市府積極爭取前瞻經費的重要原因之一。

張其強直言，就像陳秘書長所說，任何建設都應該讓科學數據透明公開，經過理性討論，更重要的是，不要泛政治化，希望就從深澳電廠開始。

(中時 )

民進黨北市長人選徵召陳菊 賴清… 民進黨跟柯P分手 綠議員籲「趕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。