新北市府籲陳菊勿泛政治化 從深澳電廠開始

2018年05月16日 14:28 中時 吳岳修

總統府祕書長陳菊16日接受媒體訪問時表示，不應該把深澳電廠議題政治化，高雄經常發電支援北部，汙染卻在高雄，「為什麼高雄就要做這樣的承擔？」新北市府新聞局長張其強認為：「只有一個台灣，不需區分南北，更不要分別縣市」，任何建設都應讓科學數據公開透明，希望就從深電廠開始。

陳菊說，台灣電力應該要「分散、平均」，要不要蓋深澳電廠？應該用科學證據，並參酌臨近國家經驗而定；她也說，新北市機車全台最多，約有218萬輛，汙染程度絕對超過現階段的深澳發電廠。

張其強反擊指稱，就像陳秘書長所說發電會有汙染，所以新北市才會堅持深澳電廠絕不能採用汙染最嚴重的燃煤發電，況且電力調度是全台灣的問題，希望台電能秉持專業，調度台灣所有的電力，提供不同產業需要。

張其強也說，新北市有204萬勞動人口，努力提供全台食衣住行各項需要，這些勞動朋友很多依靠著機車作為上下班交通工具，新北市府不會用汙染抹殺掉他們辛苦努力的一切，但市府會努力完成三環三線等捷運建設，讓勞動朋友可以有其他的選擇，這也是為什麼新北市府積極爭取前瞻經費的重要原因之一。

張其強直言，就像陳秘書長所說，任何建設都應該讓科學數據透明公開，經過理性討論，更重要的是，不要泛政治化，希望就從深澳電廠開始。

(中時 )