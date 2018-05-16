民進黨跟柯P分手 綠議員籲「趕快確定母雞」

2018年05月16日 14:04 中時 陳燕珩

民進黨確定與台北市長柯文哲「分手」，將啟動黨內徵召程序。民進黨北市議員認為，黨已確定自提人選，綠營民調會開始上升，不擔心被邊緣化。不過對於選對會稱宣布提名人選時間未定，議員要求趕快確定母雞，否則永遠徵詢不完，給外界留下想像空間，對黨也不好。

民進黨議員許淑華認為，選對會是根據全國選情判斷，認為深綠支持者跟民進黨有革命情感，在這時間點，不可能不顧深綠支持者的感受，若得罪深綠，民進黨基本盤也開不出來，另外年輕人即使出來投票，也不會投藍、綠，就算禮讓柯，這些票也不會流到綠營，因此最後決定不禮讓。

儘管要自提人選，但若黨內推不出強棒，民進黨恐在首都之戰被邊緣化。對此，議會民進黨團總召李慶鋒直呼「完全不擔心」，只要黨自提人選，一定傾全黨之力幫忙，至少會有基本盤表現，還需要一點時間爭取更多人支持，選舉很辛苦大家都知道，但民進黨會往前走。

許淑華也說，不擔心會被邊緣化，反而比較擔憂「棄保效應」，要看選戰打到最後，姚文智或其他可能人選是否能組織動員，把氣勢帶起來，相信候選人出爐後，民進黨的民調就會提升。

不過，對於選對會僅說啟動徵召程序，宣布人選時間未定，許淑華認為，不該再賣關子，趕快處理完就宣布，要讓議員有所本，知道母雞是誰，如何配合打選戰。她還說，自己認為沒有其他人選，應該就是姚文智了，誰準備最多，就應該以誰為主。

民進黨議員王世堅則說，選對會說還要再徵詢意見，不懂到底還要徵詢什麼，「一直問問問不完，現在是問完蒼生要問鬼神嗎？」黨有誠意自提人選很好，美中不足的事應該講的間定一點，不要留想像空間，讓有心人士見縫插針，希望盡快公布人選，不要激起外界不當的聯想，也別讓柯文哲有不當的期待。

(中時 )