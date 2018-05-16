囚逾3年 馬來西亞前副首相安華獲特赦

2018年05月16日 14:31 中時 王嘉源

據香港東網報導，被囚的馬來西亞前副首相、「人民公正黨」實權領袖安華16日早上獲特赦，離開吉隆坡醫院，結束3年多的監禁刑期，並前往國家王宮覲見最高元首。安華向記者說，馬來西亞在「新的黃金時代」邊緣，他表示腐敗的政權倒台，為渴求自由的人民帶來希望。

現年70歲的安華戴上領帶及穿着黑色西裝，在家人、律師與監獄守衛陪同下步出醫院，他向在場的支持者微笑揮手，隨後乘私家車往國家王宮覲見最高元首穆罕默德五世。年屆92歲的馬來西亞新任首相馬哈地於國家王宮迎接安華。

馬來西亞特赦局16日召開會議，討論特赦安華一事，安華的律師Sivarasa Rasiah指，安華獲最高元首會面特赦，意味過往所有罪名會被撤銷。安華2015年第二度被判雞姦罪入獄，原定要到今年6月8日才出獄，他因在囚這次大選未能參選，選前抱恙入院。而馬來西亞法律規定，任何人出獄後5年內不能參選。

馬來西亞國家王宮16日中午前發布馬來語聲明，稱安華獲得全面特赦並立即獲釋。公正黨副主席阿濟茲敏阿里（Azmin Ali）透露，安華與最高元首的會面於下午12時30分開始。

在領導「希望聯盟」（希盟）勝選後，馬哈地承諾會為安華爭取特赦，他指安華一旦出獄並獲得赦免，即有資格成為首相，不過他同時指出安華「必須通過選舉，或最少（獲任命為）上議員，才能成為首相。」馬哈地15日表示，自己可能當一至兩年首相，之後退居幕後，但強調他仍會扮演一定角色。

希盟主要由四大政黨組成，包括「人民公正黨」（代表人物：安華、旺阿茲莎；共47席）、「民主行動黨」（林冠英；42席）、「土著團結黨」（馬哈地、慕尤丁；13席）及「國家誠信黨」（11席），其中公正黨席次最多。

馬哈地過去曾執政22年，視年輕一輩的安華為徒弟，任命其擔任副首相，安華亦被視為政壇新星。不過當年安華對馬哈地領導的「巫統」（原執政聯盟「國陣」最大黨）卻迭有怨言，屢次批評黨內裙帶及朋黨主義歪風並試圖逼宮，師徒倆最終在金融風暴後反目。結果安華不但失去副首相之位，更因雞姦罪被判入獄。

近年馬哈地因前首相納吉布捲入「一馬基金」貪腐案與之反目，2016年被迫退出巫統，另創立土著團結黨。為一舉扳倒納吉布，這次大選他不惜與昔日的死敵安華夫婦合作。安華夫人旺阿茲莎怕實力不足以挑戰納吉布，最終決定與馬哈地結盟，推舉他為首相候選人，搭配旺阿茲莎為副首相候選人出征。希盟並明言，最終目標是助安華東山再起。

(中時 )