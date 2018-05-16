藍委江啟臣辦台鐵豐原站會勘 市府3單位全缺席

2018年05月16日 15:04 中時 王文吉

藍委舉辦台鐵豐原站會勘，綠營執政的台中市府沒派調代表與會，立委江啟臣怒斥「這是什麼市政府！」（王文吉攝）

國民黨立委江啟臣邀相關單位前往台鐵豐原新站會勘，許多里長反映噪音、道路拓寬等問題。（王文吉攝）

台中市議員張瀞分隔空嗆市府「只分藍綠、罔顧民意！」（王文吉攝）

台鐵豐原站新站體兼具氣派時尚，預定10月完工全面啟用 。（王文吉攝）

台鐵豐原新站10月將全面啟用，國民黨立委江啟臣16日邀請相關單位舉辦會勘，多位里長反映鐵道噪音、地下道填平、停車空間、東北街拓寬等問題，因部分意見事涉市府權責，由民進黨執政的都發局、建設局、交通局等都沒派代表與會，江啟臣一度動怒，市議員張瀞分、陳本添也隔空嗆「只分藍綠、罔顧民意！」

會勘簡報於豐原火車站東站大廳舉行，由鐵改局中部工程處說明豐原新站商業空間、高架橋下規劃及噪音改善、地下道填平等辦理情形，包括市議員張瀞分、陳本添及當地26位里長都親自出席，市議員蘇慶雲、翁美春也派助理到場關心。

江啟臣表示，豐原火車站是豐原發展的火車頭，這次更新更是都市轉型的契機，站體全面啟動後，接續下來還有沿線的橋下線型空間規劃，會勘中所提出來的缺失，包含噪音工程的補強、地下道填平工程細節、東北街拓寬工程等，有許多需要台中市政府配合。

江啟臣提到停車問題，發現市府相關單位都請假，他臉色一沉，怒斥「這是什麼市政府，我們辦這麼重要的會勘，不派任何一個人來，把我們當成什麼，希望議員好好監督，如果這樣會勘市府都不派人，我們是在跟誰對話？」

江啟臣強調，因為涉及豐原發展，這次會勘所有議員不分藍綠都邀請，只要選上的就有責任，現任都不來是什麼態度？」他表示，這也不是完全中央的事，中央有土地所有權，但使用權、規劃權全都在市政府，這事情沒有藍綠，只有地方發展、只有民眾福利、只有豐原發展。

對此，市府回應表示，會勘通知太晚通知市府，相關工程局處承辦同仁早已排定其他會勘，因此無法參加。市府與台鐵彼此有溝通平台，相關合作事宜均順利推行中。

市府交通局長王義川表示，市府全力配合中央推動台中鐵路高架化各項工程，其中，配合豐原新站工程，市府正積極在東站設置豐原轉運中心，將設522汽車格、340機車格，加上高架化橋下台鐵設置343格汽車格、611格機車格，火車站周邊至少有865汽車格、951機車格。應可滿足民眾停車需求。

對於豐原火車站旁的東北街擴寬計畫，建設局也說明，市府已進行工程程序，目前正辦理規劃設計，預計6月中旬公開招標，並持續協助台鐵辦理拓寬範圍綠化植栽等作業。

(中時 )