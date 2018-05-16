金曲29今公布！入圍名單即時更新

2018年05月16日 14:22 中時電子報 黃詩淳 、 盧怡秀 、 吳品瑤 、 蔡曉婷

徐佳瑩（左起）、孫燕姿、張惠妹、陳奕迅、林俊傑入圍金曲29呼聲高。（圖／中時資料照片）

金曲29入圍名單公布。(影／中時電子報臉書)

陳子鴻擔任今年金曲評審團主席。（圖／翻攝自 Youtube）

最佳新人獎入圍。（圖／翻攝自 Youtube）

最佳國語專輯獎入圍名單。（圖／翻攝自 Youtube）

最佳台語專輯獎入圍名單。（圖／翻攝自 Youtube）

2018第29屆金曲獎今(16日)下午3時公布入圍名單，主辦單位台視今請來曾榮獲最佳樂團獎的Matzka、最佳台語歌后曹雅雯、新生代小天王周興哲、最佳重唱組合「阿爆&Brandy」的阿爆、最佳客語專輯得主黃子軒與山平快等人擔任揭獎嘉賓，中時電子報也將帶來第一手最新名單，敬請鎖定。

最佳新人獎由鄭興《忽然有一天，我離開了台北》、茄子蛋《卡通人物》、J. Sheon《街巷》、李權哲《醒著不醉》、閻奕格《我有我自己》、蘇珮卿《我們都是寂寞的》、丁世光《神經誌》入圍；最佳專輯則有《忽然有一天，我離開了台北》、《心裡學》、《C'mon In》、《偷故事的人》、《偉大的渺小》、《神經誌》。

最佳台語專輯獎有《卡通人物》／艾格普蘭特艾格有限公司、《縫夢》／時代創藝企業有限公司、《撼山河》／陳明章音樂工作有限公司、《根》／農村武裝青年、《人生我敬你一杯》／華納國際音樂股份有限公司。

今年金曲主視覺設計團隊今年特別邀請J. Sheon、Starr Chen、安那、周興哲、夜貓組、吳汶芳、第28屆金曲獎最佳新人獎的草東沒有派對及熊仔，他們不僅各具特色且爆發充沛新生代音樂能量，歌手們也呼籲觀眾關注金曲典禮與系列活動，支持認真又用心的音樂人。

今年《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，並在臺灣電視台(台視主頻)播出。《2018金曲國際音樂節》系列活動也將於6月20至22日展開。

(中時電子報)