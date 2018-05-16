中共海軍首艘自製航艦海試對我防衛作戰戰略涵義

2018年05月16日 14:28 中時電子報 喻華德

中共自製首艘航艦，也是中共海軍第二艘航艦002艦已於13日出港試航，預計明年年底可加入中共海軍戰鬥序列，屆時中共海軍將擁有兩艘大型航艦，加以之前共軍軍機與遼寧號航艦已多次繞臺遠海航訓，雖然國防部為安定民心採低調方式處理，但就臺澎防衛作戰而言，卻有深遠的戰略意涵與影響。退役將領栗正傑將軍為本報讀者分析中共海軍首艘自製航艦海試對我臺澎防衛作戰的戰略涵義。

一、制空作戰：

臺灣面對共軍，本來就沒有作戰縱深，只要共軍採突襲方式，短時間內以飛彈攻擊我西部機場、港口（每條跑道兩發、瞄準跑道的1/3處），戰機將在跑道修復前無法起降，也就是說國軍在這段時間內戰機無法升空作戰，以前幸有中央山脈，共軍軍機無法攻擊花東地區（因為軍機繞到花東航程遠，受油料限制，能滯空時間有限，返回大陸將被國軍花東戰機追擊），所以國軍還可以利用花東有利地形保存空軍有生戰力，在與敵最後決戰時機爭取局部空優，掩護海軍殲滅敵軍登陸船團，但現在共軍軍機與航艦繞到花東，也就是說國軍將不再具有花東地理優勢，空軍將東西兩面同時遭敵威脅，不易保存有生戰力。

二、制海作戰：

當兩岸有可能開戰前，我海軍艦隊可立刻疏泊於太平洋保存戰力，藉花東港口甚至關島或菲律賓友我國家補運，如共軍戰力無法殲滅我海軍戰力，對共軍言，他的渡海艦隊就一直受我艦隊威脅，不敢冒然出航，如今中共航艦到花東外海，我海軍恐怕要疏散到珍珠港才能保存戰力，那就無法在登陸船團發航時趕回決戰。

三、反封鎖作戰：

兩岸開戰西部各港口勢必被敵軍布雷或敵艦封鎖，此時外援戰略物資或部隊必需靠花東港口運送，以前尚可保有花東局部空優下，還有可能在花東開闢安全航道掩護運補船艦進入，如今中共在花東部署機艦，臺灣必將全島遭海空封鎖，更慘的是我國在慶富弊案的影響下，連獵雷艦都無法成軍，共軍只要成本低廉的在花蓮港外布水雷就可達到海空封鎖臺灣的目的！屆時美軍就算要支援中華民國都困難重重。

因此當中共海軍第二艘航艦即將加入戰鬥序列之際，臺、日、美如何加強軍事合作，提供中華民國防衛作戰的必要武器，才能有效繼續對中共第一島鍊的圍堵，否則中共海軍遲早從臺灣突破第一島鍊的圍堵，前進遠洋海軍的戰力！

由栗正傑將軍的分析，可見慶富弊案對我制海作戰具有深遠的影響。另外據前國防部副部長林中斌教授的著作，《撥雲見日：破解台美中三方困局》一書指出，西方國家以克勞維茲的《戰爭論》為核心思想，這也是美、英、法、澳等國在南海執行自由航行任務的原因。但中國大陸提出「一帶一路」的「超軍事手段」戰略，軍事上避免與美國直接衝突，從經濟、政治上繞過軍事封鎖，並持續擴大其影響力。

中共海軍在中央軍委主席習近平領導下是以建設成「世界一流」的海軍為目標。防止臺獨推翻中華民國獨立建國是中共海軍的核心任務之一，但不論中華民國的軍力是若是強，進入西太平洋，在世界各地確保中國大陸的國家利益是其建軍目標，例如大陸電影《紅海行動》就是以2015年中共海軍葉門撤僑任務的真實事件改編。

在中共的彈道飛彈持續精進，並且發展出以彈道飛彈反制美國海軍航艦戰鬥支隊的戰術後，今日臺海防衛作戰已經不可能再出現美國派遣兩支航艦戰鬥支隊前往臺海的情況。中共海軍的整體戰力雖然與美軍仍有相當程度的差距，但已經有能力取得區域局部優勢。然而共機繞臺其實並非完全針對臺灣，有消息指出中共空軍的演練已經從驗證打擊臺灣轉變為驗證打擊關島，而宮古海峽和巴士海峽是中共空軍進入西太平洋的唯二路徑，這也是部分大陸軍事迷認為「臺海終將一戰」的原因，因為臺灣的地理位置影響中共進出西太平洋的方便性。

此外，一位熟悉美軍的軍事評論員則指出，美軍多年前就已經不在使用島鏈的論述(此處儘指美軍），綜合以上可知，國內有一定比例的民眾認為「一旦臺海有事，美軍必然來救」的指望不切實際，而前立委帥化民將軍也曾指出，若想要美軍馳援的前提是「國軍能堅守至美軍抵達」，這全視國軍的「硬實力」而定，而背後最重要的支撐則是人民的民心。

據《自衛隊機的秘密》一書指出，日本政府每年編列約2,000億日元（約新臺幣542億元）支應駐日美軍駐紮費用，稱為「體貼預算」。媒體和國人常年將對美軍購完全泛政治化只視為是「保護費」而非是「為自己的國家買保險」。這種「要美國保護卻不願意自己也付對等的努力」的觀念，是國家安全背後的重大隱憂。當臺灣不搞臺獨時，武力解決臺海問題不是中共的優先選項，但若沒有足夠的國防實力，兩黨也不願意與中國大陸主動談和平統一的時程表，變成想要持續維持現狀，卻不願負擔相對應的成本，這種情勢何嘗不是美國多年來持續呼籲我國提高國防預算的原因？

沒有足夠的國防實力，最差的情境是開戰後慘敗，結果就是沒有籌碼爭取好的和談條件。軍事層面蔡政府不應繼續「擺爛」迴避制定「啟戰指導、終戰指導」的軍事戰略，唯有有大戰略才能將有限的國防預算發揮最大效益，將編裝調整為能有效因應解放軍的軍事威脅。政治層面兩岸關係臺灣人認為要尊重2,300萬人民的民意，然而中共也要面對中國大陸14億人民的民意。這種「政治不談判、軍事不強化、經濟不發展。民眾不關心」的「佛系永遠維持現狀」的心態，反應的恐怕是臺灣政客與人民的水準。

(中時電子報)