陸會挺到底!杜特蒂：習近平承諾不會讓我被推翻

習近平與杜特蒂2017年於APEC期間會面。圖/新華社)

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中時電子報

菲律賓總統杜特蒂自上任以來飽受爭議，上周社群網路也瘋傳上直指杜特蒂政府是「偽政府」。對此杜特蒂15日表示，中國國家主席習近平曾承諾不會坐視他被推翻，因於他是基於民選的總統，也強調中國承諾會對菲律賓。

杜特蒂15日登上菲律賓海軍軍艦時發言，他透露習近平的保證十分鼓舞人心，習還說「我們不會坐視看到你的政權被推翻」，還強調當菲律賓需要中國時，中國一定會支持菲律賓。

杜特蒂被指為是「偽政權」，起源於社群平台臉書上，出現了號稱由菲國「南軍區」（SouthernCommand）官員發布的宣言，聲稱南軍區官兵已撤回對「杜特蒂先生之偽政府」的支持，並呼籲其他軍區的弟兄加入他們的行列。

菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez）否認這些言論軍心動搖，並說明「南軍區」早於2006年解散，改設西民答那峨軍區（Western Mindanao Command）。

杜特蒂自上台以後大改艾奎諾三世的親美日的外交政策，改為拉攏中國。習近平與杜特蒂也在4月的博鰲論壇上會面，中菲兩國領導人當時就南海領土爭議後，中菲關係翻開新篇章，兩國將以維持睦鄰友好為大方向。

然而兩國近年來最大的爭議在於南海的主權爭議，對此杜特蒂沒有展現他的招牌強硬作風，低調表示會和與中國一起探索解決方法，但不會放棄菲律賓的權利。

(中時電子報)

文章來源：Duterte: Xi Jinping won't allow moves to remove me from office

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