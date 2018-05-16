侯友宜吃甜椒為王惠美的「智慧午餐」政策背書

2018年05月16日 15:06 中時 鐘武達

彰化縣長參選人王惠美（左二）16日與侯友宜參訪永靖鄉有機農場，同時發表她的「智慧午餐．健康升級」政策。（鐘武達攝）

王惠美、侯友宜表示要新北、彰化攜手為農民創造更多生機。（鐘武達攝）

國民黨提名彰化縣長參選人王惠美16日發表「營養午餐．健康升級」政策，特別邀請新北市長參選人侯友宜南下透過參訪有機農場為她的政策背書，兩人除了相互拉抬鼓勵，更期許新北、彰化「友宜連線」推動有機營午餐，為彰化縣生產的農產品創造更大的產銷管道。

王惠美表示，為讓年輕家長們放心、守護學童們的健康未來，她提出的「智慧午餐．健康升級」政策3大主軸是「每周1天有機營養午餐 」、「食材登錄平台，智慧升級」、「落實在地農民契作」。

侯友宜說，新北市從5年前開始推動有機營午餐，部分食材就是來自彰化永靖的台盛農場。他與王惠美由農場創辦人詹仁銓與第2代青農4姊弟陪同還親身下田體驗採收有機栽種的甜椒並試吃，侯友宜直呼「吃起來就像柑仔蜜（蕃茄）」。

他為王惠美的政見背書表示，食安是全民最關心的議題，新北市從2011年起辦理中小學每周吃1天有機營養午餐，當時全台有機農民只有734戶，目前則有3000戶，栽植面積也從3000公頃至現在的8000公頃，可見有機農業越來越受重視。

他說，以王惠美的魄力與執行力，相信未來彰化縣的學童將可以和新北一樣，吃得安全，父母安心；新北市一定會與彰化縣攜手藉由有機營養午餐的推動，為彰化農民創造更大收益。

凍蒜、凍蒜！隨著選戰的逼近，侯友宜與王惠美的這次參訪行程也不忘相互拉抬，兩人在與在地農民座談後，現場支持群眾立刻就高呼起口號，並且爭相搶著拍照合影，另外，包括黨籍縣議員曹嘉豪、劉惠娟、葉麗娟等人也都專程出席爭曝光的機會。

(中時 )